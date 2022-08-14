أوزليم يلماز.. ترقية امرأة إلى رتبة “اللواء” للمرة الأولى في تاريخ تركيا

قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ترقية العميد أوزليم يلماز -مديرة القيادة العامة لقوات الدرك لمكافحة العنف المنزلي والعنف ضد الأطفال- إلى رتبة اللواء الأول.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن القيادة العامة لقوات الدرك تضم ميدانيًّا نحو 10 آلاف من ضابطات الصف، حيث يعملن على وقف العنف ضد المرأة ومنع الإساءة للأطفال لا سيما في المناطق الريفية.

#Türkiye appoints first ever female general. Ozlem Yilmaz becomes a brigadier general within Turkish Gendarmerie Forces. Jandarma Genel Komutanlığında 32 albay ve general bir üst rütbeye terfi etti, ilk kez kadın general atandı https://t.co/C1uGRSOg4D — Diyar Guldogan (@DiyarGuldogan) August 13, 2022

وتم تعيين ضباط الصف ومعظمهم من النساء في هذا المجال بهدف التواصل بسهولة أكبر مع الضحايا وشرح مشكلات المرأة بكل تفاصيلها.

وحصلت أوزليم على رتبة اللواء الأول بعدما انتقلت بين عدد من المناطق الريفية مع فرق مكافحة العنف الأسري ودعم الأطفال حيث بذلت جهودًا كبيرة لمنع العنف ضد المرأة.

Turkey’s first ever female general: Özlem Yilmaz has become a brigadier general within the Turkish gendarmerie forces She is assigned a deputy chairman for the gendarmerie and cost guard academy pic.twitter.com/7FPAF6mibg — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 13, 2022

وقدّمت أوزليم -بحسب وسائل الإعلام التركية- تدريبات لمساندة النساء وشرح الحقوق التي يتمتعن بها بعدما أجرت دراسات لتوفير كتيبات ونصوص إعلامية تناسب النساء ويستفيد منها الرجال أيضًا.

وقالت أوزليم في مقابلة سابقة مع صحيفة (حريت) التركية عام 2018 عندما كانت قائد القيادة العامة لقوات الدرك ومكافحة العنف الأسري وفرع الأطفال “العنف ضد المرأة هو جرح ينزف في المجتمع، يجب ألا نكتفي بتضميد الجرح بل يجب أن يلتئم أيضًا”.

وأشارت إلى أن هناك العديد من النساء اللاتي يصمتن عن العنف بسبب ضغط الأسرة والخوف من الزوج والضغط الاجتماعي.

وحينئذ، ناشدت أوزليم جميع النساء عدم الصمت عن العنف والمطالبة بحقوقهن، مشددة على ضرورة الاتصال بالدرك في حال واجهت أي شكل من أشكال العنف.

يشار إلى أن أوزليم ولدت عام 1976 في إسطنبول، وتخرجت من الكلية الحربية عام 1997 برتبة ملازم.