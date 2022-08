أوزليم يلماز.. ترقية امرأة إلى رتبة “اللواء” للمرة الأولى في تاريخ تركيا

قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ترقية العميد أوزليم يلماز -مديرة القيادة العامة لقوات الدرك لمكافحة العنف المنزلي والعنف ضد الأطفال- إلى رتبة اللواء الأول.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن القيادة العامة لقوات الدرك تضم ميدانيًّا نحو 10 آلاف من ضابطات الصف، حيث يعملن على وقف العنف ضد المرأة ومنع الإساءة للأطفال لا سيما في المناطق الريفية.

Ozlem Yilmaz becomes a brigadier general within Turkish Gendarmerie Forces.

#Türkiye appoints first ever female general.

وتم تعيين ضباط الصف ومعظمهم من النساء في هذا المجال بهدف التواصل بسهولة أكبر مع الضحايا وشرح مشكلات المرأة بكل تفاصيلها.

وحصلت أوزليم على رتبة اللواء الأول بعدما انتقلت بين عدد من المناطق الريفية مع فرق مكافحة العنف الأسري ودعم الأطفال حيث بذلت جهودًا كبيرة لمنع العنف ضد المرأة.

Turkey’s first ever female general:

Özlem Yilmaz has become a brigadier general within the Turkish gendarmerie forces

She is assigned a deputy chairman for the gendarmerie and cost guard academy pic.twitter.com/7FPAF6mibg

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 13, 2022