السيول تودي بحياة العشرات شمالي اليمن (فيديو)

لقي 91 شخصًا في اليمن مصرعهم جراء السيول خلال الأيام الماضية.

وقال طلعت الشرجبي -المتحدث باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع لجماعة الحوثي- إن السيول الأخيرة أدت إلى تضرر أكثر من 24 ألفًا و624 أسرة في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأفاد -وفق قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين- أن السيول تسببت أيضًا في تضرر 5699 مبنى وانهيار أكثر من 1360 سقفًا و140 مبنى بشكل كلي بينما رُصد 49 مبنى آيلًا للسقوط، وأشار إلى أضرار لحقت بمدن تاريخية مثل صنعاء القديمة، إضافة لأضرار في الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية.

وتسيطر جماعة الحوثي على غالبية محافظات شمالي اليمن، مثل صنعاء وإب وريمة وذمار وصعدة وحجة والمحويت والجوف.

سيول اليمن ومحولات انقاذ شخص جرفته سيول pic.twitter.com/QA46RdyXwH — حسين الموسوي (@Ym9knYgSOk7TaeK) August 10, 2022

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، مصرع 77 شخصًا جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت اليمن خلال أسبوعين.

وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بوفاة 77 شخصًا بينهم أطفال جراء أمطار وفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة (من أصل 22) وتضرر 35 ألف أسرة بين 28 يوليو/ تموز الماضي و10 أغسطس/ آب الجاري.

وتوقع التقرير أن يستمر هطل الأمطار الغزيرة في اليمن حتى 20 أغسطس الجاري.

ويعاني اليمن ضعفًا شديدًا في البنية التحتية جراء تداعيات الحرب المشتعلة منذ نحو 8 سنوات، مما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون هشاشة الخدمات الأساسية.