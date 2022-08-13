محطة مترو أمريكية تعيّن صقرا لحماية المسافرين (فيديو)

لاحظ ركاب قطارات المترو في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية وجود حارس جديد في المحطة في الأشهر الأخيرة، لكنه ليس مثل الحراس العاديين.

والحارس الجديد الذي دخل إلى المحطة لم يكن إلا صقر (باك مان) -البالغ عمره 5 سنوات- الذي وضع في محطة (إل سيريتو ديل نورت) لا لضبط المتهربين من دفع الأجرة، بل لتخويف الحمام.

محطة مترو أمريكية تعين صقرا لحماية #المسافرين من فضلات الحمام! pic.twitter.com/6YuiRrEL0G — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 13, 2022

وبدأ (ريكي أورتيز) -وهو مربي صقور يعمل مع منظمة فالكون فورس ويقوم على تدريب باك مان- اصطحاب الصقر في دوريات حراسة في المحطة هذا الصيف.

وتأتي هذه المهمة المبتكرة في إطار تعاقد مع منظومة النقل السريع في سان فرانسيسكو لإبعاد الحمام وحماية الركاب من تساقط فضلاته عليهم.

ويقوم الفريق بدوريات على مدى 3 أيام في الأسبوع، ويبدأ يومه عند مدخل الطابق السفلي قبل الانتشار إلى الأرصفة و”تخويف” أي حمام يحاول الاسترخاء على الحواف أو السقالات الداخلية بالمحطة.

وبحسب قول مربي صقور ريكي أورتيز، فإن هناك فرقا كبيرا بعد بدء عمله في المحطة، وأوضح ذلك قائلا “ربما أصبح عدد الحمام أقل من النصف مقارنة بالعدد قبل أسبوع عندما بدأنا عملنا”.

ويحاول أورتيز منع الصقر (باك مان) من التهام الحمام أو القوارض ويمنحه وجبات خفيفة طوال اليوم ليبقيه “سعيدا” في العمل.

وحتى الآن يحظى باك مان بإعجاب ركاب المترو، وشوهد بعض مرتادي المحطة وهم يلتقطون معه الصور التذكارية بصحبة الحارس.