كأس العالم قطر 2022.. الجمهور على موعد مع برنامج ترفيهي حافل خلال المونديال (فيديو)

قال خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إن جمهور كرة القدم من أنحاء العالم على موعد مع برنامج ترفيهي وثقافي حافل بأنشطة وفعاليات مميزة، تستهدف كل أفراد الأسرة خلال كأس العالم قطر 2022.

وتنطلق الفعاليات الترفيهية المصاحبة لأكبر حدث رياضي في العالم، والذي يشهده العالم العربي والمنطقة لأول مرة، مع صافرة مباراة الافتتاح في 20 نوفمبر/تشرين الأول وتختتم مع المباراة النهائية في 18 ديسمبر/ كانون الأول.

فعاليات متنوعة

ويضم برنامج الفعاليات الترفيهية أكثر من 90 حدثاً ينظم على هامش البطولة، وتشمل الفعاليات الرئيسية شاشات كبيرة لعرض المباريات في عدد من المناطق بالدوحة وفي أنحاء البلاد، وحدائق المشجعين ومهرجانات موسيقية.

كما يتضمن أنشطة ثقافية والعديد من عروض الشارع الممتعة من حول العالم، وتعد العروض الترفيهية في منطقة الكورنيش أحد أهم الأحداث التي ستشهدها الدولة خلال مونديال قطر 2022.

العالم يترقب 😍

وكلنا مستعدين 🔥🔥

خطوه بخطوه نحو المونديال 🇶🇦

باقي 100 يوم ⚽️#كأس_العالم#العنابي ❤️ pic.twitter.com/xUg5X7wlVs — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) August 12, 2022

وتتميز تلك بأجواء كرنفالية مميزة على طول كورنيش الدوحة لمسافة 6 كيلومترات تمتد من فندق شيراتون الدوحة إلى حديقة متحف الفن الإسلامي، ويشمل عروضاً لفناني الأداء وأنشطة ثقافية وأكشاك بيع الأطعمة والمتاجر.

ويتوقع أن يشهد الكورنيش خلال برنامج الفعاليات الترفيهية زيارة أكثر من 120 ألف شخص في وقت الذروة.

من قطر إلى العالم 🤩 نعدكم بنسخة مونديالية استثنائية نراكم في نوفمبر #قطر2022 #باقي100يوم pic.twitter.com/6T0pjB0GI9 — Road to 2022 (@roadto2022) August 12, 2022

وسيحظى المشجعون الذين يحضرون مباريات البطولة، بمجموعة من العروض الترفيهية التي تقام في محيط الملاعب الثمانية التي ستشهد منافسات الحدث العالمي.

ويشمل البرنامج أكثر من 6 آلاف عرض وفقرة أداء في 21 موقعاً مختلفاً، وتضم العروض أشكال من الفنون أبرزها الحرف اليدوية والتراثية والأزياء والتصميم وفنون الأداء والموسيقى والأفلام.

وتستضيف حديقة البدع على كورنيش الدوحة مهرجان الفيفا للمشجعين، حيث يجري بث مباريات البطولة عبر شاشات ضخمة، مع تقديم عروض وفقرات أداء مميزة، وأنشطة ثقافية ومتنوعة.

ومن المقرر افتتاح مهرجان الفيفا للمشجعين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني ويتسع لنحو 40 ألف زائر، كما تقام مناطق المشجعين في مدينة الخور والمنطقة الصناعية وغيرها من الأماكن التي سيعلن عنها في وقت لاحق.

بالحديث عن رقم 100 💯 لدينا من أجلكم 100 هدف في 100 ثانية…استمتعوا ⚽️🍿 #100DaysToGo pic.twitter.com/E0vCKaMm1r — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) August 12, 2022

وسيتمكن المشجعون من الاستمتاع بالألعاب والأنشطة المتنوعة في جزيرة المها في مدينة لوسيل بما فيها التزلج على الجليد وعروض السيرك، وتشهد جزيرة المها حفلات موسيقية وعروض وفقرات تلائم الزوار من جميع الأعمار.

أمّا هواة الموسيقى فهم على موعد مع تجربة مميزة مع مهرجان للموسيقى يقام بالقرب من محطة مترو راس بوفنطاس، ويستضيف نحو 15 ألف شخص.

وإلى جانب ذلك، ستشهد العديد من المعالم السياحية في أنحاء الدولة أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة، ومن بينها المتاحف وسوق واقف والحي الثقافي كتارا ومشيرب قلب الدوحة.