وُضع على جهاز التنفس الصناعي.. سلمان رشدي مهدد بفقدان إحدى عينيه

تشهد حالة الكاتب البريطاني ذي الأصل الهندي سلمان رشدي استقرارا عقب وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وذلك إثر طعنات أصابته خلال إلقاء محاضرة على خشبة المسرح في غرب ولاية نيويورك صباح الجمعة.

وتم نقل رشدي (75 عاما) جوًّا إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية.

وقال أندرو ويلي المتحدث باسم رشدي في بيان صدر مساء الجمعة، إن الكاتب يعاني من إصابات خطيرة، وإنه وُضع على جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف البيان “الأخبار ليست جيدة، من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه حيث قطعت الأعصاب في ذراعه. وتعرض كبده للتلف”.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن طبيبا من الجمهور ساعد على رعاية رشدي حتى تمكنت خدمات الطوارئ من الوصول إليه.

كما أشارت إلى أن هنري ريس (73 عاما) الذي كان يجري مقابلة مع رشدي عندما وقع الحادث، أصيب بجروح طفيفة في الرأس.

وقالت السلطات الأمريكية في وقت لاحق إن الرجل المشتبه في طعنه سلمان رشدي يدعى هادي مطر (24 عامًا) من فيرفيو بولاية نيوجيرسي، وقد دخل إلى المحاضرة عبر شراء بطاقة لحضور الحدث.

الكاتب #سلمان_رشدي.. صاحب آيات شيطانية يتعرض للطعن pic.twitter.com/WRKx9v0j38 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) August 12, 2022

وذكر تقرير نشرته صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أن إدارة المكان الذي أقيمت فيه المحاضرة رفضت نصيحة بتشديد الأمن قبيل إجراء ندوة سلمان رشدي.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن مصادر لم تسمّها قولها إن التوصيات المتعلقة بإجراءات الأمن وبينها فحص الحقائب وأجهزة الكشف عن المعادن “لم يتم تبنيها من قبل مؤسسة تشوتاكوا” حيث كان مقررا أن يلقي رشدي محاضرة، بسبب مخاوف من أن يغير ذلك ثقافة المكان.

ولم يتم التأكد بعد من نوع السلاح الذي استخدمه المهاجم.

وكشفت تقرير (سي إن إن) أيضا أن هادي مطر كان يحمل رخصة قيادة مزورة باسم حسن مغنية، وهو اسم عائلة أحد زعماء حزب الله.

ويذكر أن عماد مغنية هو الرجل الثاني في قيادة حركة حزب الله اللبنانية، الذي قتلته وكالة المخابرات المركزية عام 2008 في سوريا.

وواجه رشدي، المولود في أسرة هندية مسلمة، انتقادات واسعة بسبب روايته الرابعة “آيات شيطانية” التي وُصفت بأنها تحتوي على فقرات فيها ازدراء للدين الإسلامي، وتم حظر الرواية في دول كثيرة عند نشرها سنة 1988.

وفي العام التالي أصدر الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله الخميني فتوى دعت إلى قتل رشدي بتهمة التجديف (السخرية من كلام الله وآياته ورسله).