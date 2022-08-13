رياضة البسطاء.. فريق مخيم كفر زيتا لكرة القدم يفوز على نظيره في مخيم أطمة (فيديو)

فاز فريق كفر زيتا لكرة القدم على نظيره فريق جبل الزاوية بـ8 أهداف مقابل هدفين، خلال المبارة التي جمعت بين الفريقين في مخيم أطمة بريف إدلب الشمالي.

وروّض شباب مخيم قرية كفر زيتا الكرة في مستطيل أخضر أُنشئ بمعدات بسيطة، ليكون لهم متنفسًا من ظروف الحرب والنزوح العصيبة.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر أطوار مباراة كرة القدم التي لا يزيد وقتها على 30 دقيقة أو أكثر حسب اتفاق الفريقين، بعد أن تبدأ الشمس الحارقة في إخفاء بعض من أشعتها.

ورغم قلة الإمكانات المتاحة، فإن عناصر عدة في المبارة أبانت عن علو كعبها في اللعبة ومغازلة كرة القدم بمهارة فائقة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الملاعب تنتشر في الشمال السوري، إذ تُعد كرة القدم أكثر الرياضات شعبية بين الشباب.

وتُسمَّى أغلب الفِرق بأسماء المحافظات التي قدِم منها لاعبوها الذين جمعهم النزوح في المخيمات على حدود بلادهم.

ويشارك الشباب والأطفال في مباريات كرة القدم، وينقطعون عنها فترات نتيجة القصف والأوضاع السيئة.

ومع استمرار أزمة النزوح السوري وانسداد الأفق السياسي، يبحث النازحون عن منفذ للترويح عن أنفسهم من خلال هذه الفعاليات الرياضية.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك نحو مليونين و800 ألف نازح في شمال غربي سوريا، بينهم مليون و700 ألف في مواقع للنازحين داخل البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة مخيمات شمالي سوريا منطقة كوارث.

ودعا مارك كاتس- نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لسوريا- المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لإخراج النازحين إلى مأوى مؤقت أكثر كرامة.