ترحيب بقرار “ثنائي فني مكسيكي” بعد إلغاء حفلهما في إسرائيل (فيديو)

رحّبت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) بقرار الثنائي الفني المكسيكي رودريغو وغابرييلا بإلغاء حفلهما الموسيقي في تل أبيب، استجابة لطلبات عدد من الفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وجاء الإلغاء -وفق ما ذكرته الحملة- قبل ساعات فقط من بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الأخير على قطاع غزة، مضيفة أن رودريغو وغابرييلا أخبرا -بشكل خاص قبل شن العدوان- الفرقة الموسيقية الفلسطينية (الثلاثي جبران) أنهما تخلّيا عن حفل تل أبيب.

وكانت فرقة (الثلاثي جبران) قد ناشدت الثنائي المكسيكي لإلغاء ظهورهما.

وقالت الفرقة في بيان “إسرائيل واحدة من الدول القليلة في العالم التي تمارس سياسة الفصل العنصري والاحتلال المستمر والقتل وقتل الأطفال وقتل الأحلام، تمامًا مثل الرجل الأبيض الذي احتل أمريكا وقضى على الأمريكيين الأصليين”.

وأضافت الفرقة “نحن هنا من أجلكما، سعداء بضيافتكما في فلسطين كل فلسطين، ولا يمكننا السماح لكما بارتكاب مثل هذا الخطأ، وتدمير معجبيكما في جميع أنحاء العالم”.

وحث المعجبون ورواد مهرجان (أيسبيرانزاه) في بلجيكا رودريغو وغابرييلا على إلغاء الحفل، ملوحين بالأعلام الفلسطينية والكوفية خلال أداء المهرجان.

We welcome the decision of @rodgab to cancel their concert in apartheid Tel Aviv after hearing from fans, fellow artists & human rights defenders

The cancellation came just hours before apartheid Israel launched its latest brutal assault on besieged Gaza https://t.co/3ZlLDo18Ls

— PACBI (@PACBI) August 11, 2022