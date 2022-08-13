بعد تصريحات على الجزيرة مباشر.. عشرات النواب في البرلمان الليبي يهددون بطرد السفيرة البريطانية

هدد 53 من أعضاء مجلس النواب الليبي بطرد السفيرة البريطانية كارولين هورندال بسبب ما قالوا إنها “تدخلات في الشأن الليبي”، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وكانت السفيرة البريطانية في ليبيا، قد قالت لقناة الجزيرة مباشر إن موقف الحكومة البريطانية مما يجري في ليبيا “واضح ومحدد في العمل مع حكومة الوحدة الوطنية لأنها جاءت في سياق توافقي وتحت إشراف الأمم المتحدة من أجل الترتيب للعملية الانتخابية”.

وأوضحت خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر يوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية تربطها أيضًا علاقات جيدة مع فتحي باشاغا الذي قام منذ مدة بزيارة خاصة للندن، وحافظ على علاقات إيجابية مع الساسة البريطانيين حينما كان وزيرًا للداخلية.

سفيرة بريطانيا لدى ليبيا: هذا موقفنا من باشاغا والدبيبة ولن نتعامل مع سيف الإسلام لتخطي الحجب | https://t.co/OB2cR8d94T

شاهد ◀️ | https://t.co/BqiPy5eolS#ليبيا 🇱🇾 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 11, 2022

تحذير وتهديد

وحذر أعضاء مجلس النواب، السفيرة البريطانية “من التدخل في شؤون ليبيا الداخلية” وقالو “إن إعلان السفيرة تعاملها مع حكومة الوحدة الوطنية وتجاوز قرارات مجلس النواب بسحب الثقة منها وتشكيل حكومة أخرى، يعد تدخلا سافرا في الشأن الليبي”.

وقالوا إن مثل هذا الإعلان يعبر عن انحيازها لطرف يحاول فرض أمر واقع بالقوة، وعن رفضها احترام قرارات الشرعية الوطنية ويأتي ضمن إطار تدخلها المتزايد في الشأن المحلي، بحسب البيان.

وحذر النواب من أنه “في حال استمرار السفيرة في عدم احترام السيادة الليبية سيتم الإعلان عنها شخصية غير مرغوب فيها في ليبيا، وسيتم اتخاذ خطوات تصعيدية ضد كل من يتجاوز حدود مهامه الدبلوماسية من السفراء والمبعوثين”.

شكرًا لـ @ajmubasher على استضافتي الليلة الماضية. اغتنمت الفرصة للتأكيد على ضرورة مشاركة جميع قادة ليبيا في حوار سياسي شامل، والاتفاق على طريق للانتخابات وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي. pic.twitter.com/60kQ0lNXkN — Caroline Hurndall (@CaroHurndall) August 11, 2022

وأشارت الدبلوماسية البريطانية في لقائها مع الجزيرة مباشر إلى أن الشعب الليبي يحتاج إلى الوحدة والعمل بين جميع الفرقاء السياسيين وفق منظور توافقي يحترم المؤسسات جميعها ويراعي مصلحة البلاد.

وقالت “هناك مسؤولون وقيادات سياسية منهم من لا يزال يشغل مناصب سياسية وحكومية ارتكبوا أخطاءً تقنية وسياسية لا يزال الشعب يؤدي فاتورتها حتى اليوم”.

ونفت السفيرة البريطانية أن تكون لبلادها أطماع في السيطرة على حقول النفط الليبية، مذكرة بأن العمليات التجارية النفطية تتم بين شركات بريطانية والشركة الوطنية الليبية للنفط على أساس تجاري فقط.

وأكدت أن ليبيا يمكن أن تكون بديلًا لروسيا في مد الدول الأوربية بالطاقة، مشيرة إلى أن روسيا نجحت في تقوية نفوذها في ليبيا من خلال السعي للسيطرة على حقول النفط بوصفها مدخلا للتوغل أكثر في القارة الأفريقية.