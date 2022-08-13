بسبب نزاع عائلي.. مقتل 11 شخصا في إطلاق نار عشوائي في جمهورية الجبل الأسود

لقي 11 شخصًا حتفهم، بينهم طفلان ومسلح، كما أصيب 6 آخرون في إطلاق نار عشوائي في جمهورية الجبل الأسود، الجمعة.

وقال مدير شرطة الجبل الأسود زوران برديانين إن رجلًا يبلغ من العمر 34 عامًا يحمل بندقية صيد قتل شقيقين أحدهما يبلغ من العمر 8 سنوات والآخر 11 عامًا، وأصاب والدتهما التي لفظت أنفاسها الأخيرة فيما بعد في مستشفى.

وأضاف برديانين “كانت الأسرة تقيم في منزل مُطلق النار كمستأجرين”، وأشارت وكالة أسوشييتد برس إلى أن سبب إطلاق النار “نزاع أسري”.

وخرج مُطلق النار بعد ذلك من منزله وقتل 7 أشخاص آخرين، وأوضح برديانين أن شرطيًا أصيب في تبادل إطلاق النار.

وقالت ممثلة الادعاء أندريانا ناستيتش لتلفزيون فييستي “عندما وصلنا إلى مكان الحادث رأينا 9 جثث بينهم طفلان، وتوفي اثنان آخران وهما في طريقهما إلى المستشفى”.

وأضافت “مطلق النار لقي حتفه على يد مواطن (مدني)”، وكانت وسائل الإعلام قد قالت في وقت سابق إن الشرطة قتلت مُطلق النار.