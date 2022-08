الجفاف يهدد أوربا.. مخاوف في 3 دول من الطقس الحار ونقص المياه

تشهد أوربا أشد موجة جفاف منذ عقود في ظل حالة انخفاض منسوب المياه في عدد من الأنهار والبحيرات بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وقلة الأمطار.

وأعلنت الحكومة البريطانية، رسميًّا، حالة الجفاف في جنوبي ووسط وشرقي المملكة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار.

وأعلنت المجموعة الوطنية للجفاف التابعة لوكالة البيئة البريطانية أن الحكومة ستفرض قيودًا على الاستخدام التجاري للمياه في المناطق المتضررة إثر إعلان حالة الجفاف.

ونقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن وكالة البيئة قولها “لا توجد إشارات قوية على وقوع تحسّن كبير في ظروف الجفاف الحالية”.

وفرضت أجزاء أخرى من بريطانيا حظرًا على استخدام خراطيم المياه حيث تحذر فرق الإطفاء من نشوب حرائق غابات بسبب شدة الجفاف.

ورصدت وكالة (الأناضول) التركية انخفاض مستوى المياه في عدة نقاط بنهر أفون (120 كيلومترًا) الذي يُعد من أهم مصادر المياه غربي بريطانيا، بجانب شبه جفاف لمياه النهر في منطقتي بريستول وكليفتون.

Avon River, UK’s vital water source, on verge of drying up: Anadolu Agency https://t.co/3ZJ2zc0s8T pic.twitter.com/k7KwkNf9IK — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 13, 2022

انخفاض منسوب المياه في الأنهار يعطل التجارة الألمانية

وانخفضت مستويات نهر الراين إلى مستوى جديد، الجمعة، بسبب الجفاف المستمر في ألمانيا، مما زاد من تقييد توزيع الفحم والبنزين والقمح والسلع الأخرى وسط أزمة طاقة تلوح في الأفق.

ونقلت وسائل إعلام أوربية عن معهد هيدرولوجيا للأبحاث رصد استمرار انخفاض مستويات المياه حتى بداية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن انخفاضها يؤثر على حركة مرور الزوارق والقوارب، وموضحًا أن منسوب مياه النهر انخفض في بعض الأماكن إلى 38 سنتيمترًا.

🇩🇪The Rhine is close to running dry in a German energy nightmare. Rhine water levels at Kaub will soon make it impassable for barges carrying coal and gas imports#Thread 👇https://t.co/zxifmOBgJB pic.twitter.com/Oa0cSNcDMu — Telegraph World News (@TelegraphWorld) August 10, 2022

ووفقًا لنشرة يومية صادرة عن إدارة الممرات المائية والشحن الفيدرالية الألمانية، فمن المتوقع أن ينخفض منسوب المياه أكثر بمقدار يتراوح من سنتيمتر إلى 10 سنتيمترات خلال الأيام القادمة.

وتعتمد الشركات الألمانية الكبيرة على نهر الراين لتزويدها بالوقود، كما تنقل السفن الموجودة على النهر الفحم إلى محطات الطاقة التي اختارت الحكومة استخدامها بشكل مكثف ردًّا على قيام روسيا بإيقاف خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن تكاليف شحن البضائع عبر النهر ارتفعت 5 أضعاف تقريبًا، كما يتم تحميل الصنادل بما يتراوح من رُبع إلى نصف طاقتها فقط.

الجفاف يضرب كبرى بحيرات إيطاليا

وسجلت بحيرة غاردا -كبرى بحيرات إيطاليا- رقمًا قياسيًّا بعد وصول المياه إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.

Water levels have dropped dramatically at Italy’s largest lake, Lake Garda, amid the country’s worst drought in decades. At the lake’s southern Sirmione Peninsula, rocky “beaches” have emerged in areas usually covered by the water. https://t.co/wk0GVtQUM8 pic.twitter.com/4UbhdyY4QJ — The Associated Press (@AP) August 13, 2022

وكشفت وكالة أسوشيتد برس عن تسجيل منسوب المياه في البحيرة، الجمعة، 32 سنتيمترًا مقتربًا من أدنى مستوى مُسجَّل لها في عامي 2003 و2007.

ورصد السياح الذين توافدوا إلى البحيرة الشمالية الشهيرة لبدء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة مشهدًا مختلفًا تمامًا عما كان عليه في البحيرة خلال السنوات الماضية.

وامتدت الصخور البيضاء بعيدًا عن الخط الساحلي الطبيعي، حتى أصبح يطوق شبه جزيرة سيرميوني الجنوبية بهالة صفراء بين الأشكال الخضراء للمياه والأشجار على الشاطئ.

ولفت رئيس بلدية غاردا (دافيد بيدنيلي) إلى أن الموسم السياحي الصيفي يسير بشكل أفضل مما كان متوقعًا، على الرغم من الإلغاءات ومعظمها من السياح الألمان، بسبب موجة الحر الأخيرة في إيطاليا منذ أواخر يوليو/تموز الماضي.

وحذّر بيدنيلي في منشور على فيسبوك “الجفاف حقيقة يجب أن نتعامل معها هذا العام، لكن الموسم السياحي ليس في خطر”.

وانخفض تساقط الثلوج هذا العام بنسبة 70%، مما أدى إلى جفاف أنهار مهمة مثل نهر بو، الذي يتدفق عبر قلب إيطاليا الزراعي والصناعي.