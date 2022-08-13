13 وفاة وعشرات الإصابات بفيروس “غرب النيل” في أوربا

أكد المركز الأوربي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها إصابة 188 شخصا بمختلف أنحاء الاتحاد الأوربي، بفيروس “غرب النيل” هذا العام.

وطبقا لتقرير أسبوعي، صدر أمس الجمعة عن المركز، حول التهديدات الناجمة عن الأمراض المعدية، تم تسجيل 188 إصابة بشرية منذ بداية موسم انتقال العدوى حتى يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب التقرير كان أكبر عدد من الإصابات (144 حالة) في إيطاليا، كما تم تسجيل 10 وفيات أيضا بسبب الفيروس.

وتم تسجيل 39 حالة إصابة أخرى في اليونان، وفي النمسا كانت هناك حالتان، وحالتان في رومانيا، وحالة واحدة في سلوفاكيا.

وسجلت صربيا، التي تتاخم الاتحاد الأوربي 34 إصابة و3 وفيات.

وينتقل الفيروس عن طريق البعوض في معظم حالات العدوى، وطبقا للمركز فإن موسم انتقال العدوى يستمر دائما بين يونيو/ حزيران ونوفمبر/ تشرين الثاني.

ويصيب فيروس غرب النيل الطيور، وكذلك الخيول والبشر، ومعظم المصابين بالفيروس إما أن لا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض، وإما أن تظهر عليهم أعراض خفيفة مثل الحمى والصداع الخفيف، وتزول عادةً المؤشرات والأعراض الطفيفة لعدوى الفيروس من تلقاء نفسها.

وطبقا لمعهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض، فإن حوالي 20% من هؤلاء المصابين، يصابون بحمى تستمر بين 3 و6 أيام.

ويصاب شخص واحد فقط من كل 100 بمرض خطير يهدد الحياة، يشمل التهاب النخاع الشوكي أو التهاب الدماغ، وليس هناك أي تطعيم وقائي ضد هذا الفيروس.