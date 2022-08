أمريكا قلقة من انتهاك الهند للعقوبات المفروضة على روسيا

قال مسؤول كبير في البنك المركزي الهندي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة أبلغت الهند قلقها من استخدام نيودلهي لتصدير الوقود المصنوع من النفط الروسي إلى نيويورك في انتهاك للعقوبات الأمريكية من خلال عمليات نقل في المياه الدولية لإخفاء مصدره.

وقال مايكل باترا -نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي- إن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت نيودلهي أن سفينة هندية نقلت نفطًا من ناقلة روسية في أعالي البحار إلى ميناء في ولاية غوجارات على الساحل الغربي، موضع تكريره وشحنه.

وأضاف “سأعطي مثالًا على مدى اضطراب العالم، أنتم تعرفون أن هناك عقوبات ضد الأشخاص الذين يشترون النفط الروسي، وقد أبلغتنا وزارة الخزانة الأمريكية بذلك”، ولم يوضح ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء بشأن الشحنة.

وتحظر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، استيراد منتجات طاقة روسية المنشأ بما في ذلك النفط الخام والوقود المكرر ونواتج التقطير والفحم والغاز.

وقال باترا في حفل بمناسبة مرور 75 عامًا على استقلال الهند “النفط المكرر أعيد إلى تلك السفينة وأبحرت بدون وجهة، وفي منتصف الطريق أخطِرت السفينة بوجهتها، ومن ثم واصلت مسارها وذهبت إلى نيويورك”.

The Americans have been letting it rip of late. But they better not take it to a point where the tear becomes impossible to mend.

