وزير الشباب التركي: قطر جاهزة لتنظيم كأس العالم ومستعدون لتقديم العون (فيديو)

قال وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو إن دولة قطر جاهزة لتنظيم نهائيات كأس العالم، وقد قامت بعمل جبار لتكون في الموعد.

وأضاف قصاب أوغلو خلال مقابلة مع مراسل الجزيرة في تركيا، اليوم الخميس، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين تركيا وقطر في مجال الرياضة والشباب، مشددًا على أن “الدولة التركية مع قطر، وستدعمها، ونحن كفريق حكومي جاهزون للدعم وتقديم يد المساعدة إن كانت هناك حاجة لذلك”.

وتابع “قطر ستنجح في تنظيم كأس العالم، وستفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من دول الشرق الأوسط لتنظيم مثل هذه التظاهرات العالمية مستقبلًا”.

وقال: نتابع عن كثب الاستعدادات المتواصلة التي تقوم بها الدولة القطرية لإنجاح نهائيات كأس العالم.

وأضاف قصاب أن تنظيم دورة ألعاب التضامن الإسلامي على الأراضي التركية وفي مدينة (قونية) التاريخية يعد فرصة تاريخية لتلاقي آلاف الرياضيين والرياضيات من 56 دولة إسلامية.

وشدد الوزير التركي على أن دورة ألعاب التضامن الإسلامي تراهن على تحقيق معادلة سامية هي “منافسة دائمة من أجل صداقة دائمة”.

وحول الانتخابات التشريعية التركية المزمع إجراؤها السنة المقبلة (2023)، قال الوزير التركي إن حزب العدالة والتمية يراهن على دور الشباب ويعدّه العنصر الحاسم في مجال التجاذبات السياسية التي تشهدها تركيا منذ سنوات.

وأضاف “نحن في حزب العدالة والتنمية نولي عناية خاصة للشباب الذي التقط الكثير من الرسائل التي أرسلتها قيادة الحزب والمتمثلة في تمكين الشباب في سن 18 للوصول إلى قبة البرلمان بدلًا من سن الثلاثين”.