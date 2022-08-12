محامي “المودعين اللبنانيين”: النظام يحكمه “أمراء حرب” ومحتجز الرهائن أمام إحدى تهمتين (فيديو)

اعتبر حسن بزي محامي جمعية المودعين اللبنانيين أن الدولة اللبنانية تتحمل وحدها مسؤولية ما قام به المودع بسام الشيخ حسين الذي احتجز رهائن في أحد المصارف أمس الخميس في محاولة للحصول على أمواله لعلاج والده المريض.

واحتجز بسام موظفي مصرف (فدرال بنك) في منطقة الحمرا بالعاصمة بيروت، حيث طالب بالحصول على وديعته من أجل علاج والده، لكنه أفرج عنهم لاحقًا بعدما حصل على جزء من أمواله في ظل حالة الانهيار التي تشهدها المؤسسات المالية اللبنانية.

وقال محامي جمعية المودعين اللبنانيين الذي أبدى استعداده للدفاع عن بسام -خلال مداخلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر- إن المواطن اللبناني يدفع ثمن “حالة الشلل التام التي تعيشها كل المؤسسات اللبنانية بما فيها القضاء” بسبب سياسة نقدية اعتمدت على الدولار بالكامل.

واعتبر أن المواطن اللبناني لم يعد أمامه سوى “أخد حقه بالقوة” عندما يحتاج إلى المال لكي يحافظ على حياته ويدفع تكاليف علاجه، في ظل غياب منظومتي الأمن والقضاء وأي مؤسسة تساعده على استرجاع حقه.

وشدد على أن القانون اللبناني يتيح للمواطن الدفاع عن نفسه وعن حياته، مؤكدًا “ليس هناك دولة، لقد سقط النظام والحكومة في حالة تصريف أعمال والأمن غائب، الدولة اللبنانية مجرد حبر على ورق”.

محامي جمعية المودعين اللبنانيين: ما حدث اليوم في مصرف ببيروت هو نتيجة سياسة مصرفية خاطئة في #لبنان pic.twitter.com/EqybqxRlGy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 11, 2022

وأضاف “نحن في دولة اللا قانون، ويمكن لأي إنسان أن يختار الوسيلة المناسبة له حتى يسترجع حقه”، مشيرًا إلى أنه “لا يدعم إرهاب المواطنين إلا أن المودع بسام ضحية”.

في السياق، لفت المحامي إلى غياب كافة الخدمات في لبنان وعلق “لا يجب أن يُحاسب الضحايا بل المسؤولون عن هذا الوضع”.

التهم التي يواجهها بسّام

وأردف أن المودعين في لبنان يمرون بحالة يأس، وكشف أن حالة المودع بسام ليست الأولى لكنها الثانية. واعتبر أن النظام السياسي في لبنان يحكمه مجموعة من “أمراء الحرب” لذلك المواطن وحده هو من يدفع الثمن.

وعلى هذا النحو، عبر المحامي عن قلقه بسبب الوضع القانوني للمودع بسام. وقال “في حال أنه لم يوقع ورقة استلام للمبلغ سيعتبر ما قام به سطو مسلح في حين أن التوصيف القانوني الصحيح هو استيفاء حق بالقوة”، واصفًا تصرف البنك بـ”الشيطاني”.

وفرّق المحامي بين التهمتين موضحًا أن السطو المسلح هو جناية قد تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات أما استيفاء الحق قد تصل العقوبة إلى 6 أشهر فقط.

ما هي التهم التي يواجهها محتجز الرهائن في أحد مصارف #بيروت؟ #لبنان pic.twitter.com/9MRgTZlKQR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 11, 2022

تحذير من سيناريو فوضوي غاضب

من جانبه، شدد حسن مغنية رئيس جمعية المودعين بالمصرف اللبناني على أنه حذر مرارًا وتكرارًا من هذا السيناريو “الفوضوي الغاضب” الذي قد تشهده المصارف اللبنانية

وأوضح في مداخلة مع الجزيرة مباشر “لقد عقدنا مؤتمرًا صحفيًا قبل 10 أيام، حذرنا خلاله من أن وضع المودعين أصبح حرجًا للغاية ويتجه إلى مسار سلبي وقد يلجأون إلى العنف في حال لم يحصلوا على حقوقهم”.

ونقل مغنية عن المودع بسام معاناته مع الالتزامات اليومية وتكاليف الفواتير بجانب مصاريف علاج والده، في الوقت الذي حرمه فيه البنك من الاستفادة من وديعته ولم يجد حلًا آخر سوى العنف.

ولفت إلى أن الجمعية طالبت جميع السلطات السياسية والمالية في لبنان منذ 3 سنوات مع بداية الأزمة بالتدخل وإيجاد حلول، مشيرًا إلى أن السلطات في البلاد تعيش حالة من التناحر ولا تسعى للحل.

رئيس جمعية المودعين اللبنانيين بالمصرف اللبناني للجزيرة مباشر: حذرنا السلطات الأسبوع الماضي من احتمال وقوع حوادث عنف بالمصارف #لبنان pic.twitter.com/ZzU9YDyW5e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 11, 2022

الحادث لن يكون الأخير

وشدد خلال حديثه على أن حادث بسام الشيخ حسين المودع الذي احتجز الرهائن “لن يكون الأخير الذي تشهده البلاد”.

وحمّل مغنية السلطات النيابية والتنفيذية في لبنان مسؤولية ما يجري الآن، معتبرًا أنه يجب على المصارف الاعتراف بخطأها وخسائرها.

ودعا جميع الجهات المسؤولة إلى الجلوس على طاولة واحدة وإيجاد حلول تحافظ على أموال المودعين لافتًا إلى أن الليرة اللبنانية اليوم، فقدت 96% من قيمتها.

وأشار إلى تأكيد البنك الدولى على أن المواطنين اللبنانين تعرضوا “لأكبر عملية احتيال” عبر رفع سعر الفوائد لجذب المودعين وهم يعلمون أنه لا توجد أموال لترد إلى أصحابها.