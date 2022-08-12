السعودية: مطلوب أمني يفجر نفسه بحزام ناسف أثناء تعقّبه في جدة وإصابة 4

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية أن أحد المطلوبين أمنيًا بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف أثناء تعقّبه ومباشرة إجراءات القبض عليه، مما أدى إلى مقتله وإصابة مقيم و3 من رجال الأمن في حي السامر بمحافظة جدة.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الجمعة أن الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة “تمكنت عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب عبد الله بن زايد عبد الرحمن البكري الشهري ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء وعند مباشرة إجراءات قبضه، بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه”.

#رئاسة_أمن_الدولة: تعقب أحد المطلوبين أمنياً وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف نتج عنه هلاكه وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن في حي السامر بمحافظة جدة.https://t.co/84TFYeAb0a#واس_عام pic.twitter.com/3zBy1jvZgB — واس العام (@SPAregions) August 12, 2022

وتابع بيان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أن الحادث أسفر عن مقتل الشهري وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح البيان أن الشهري كان المطلوب رقم 4 من قائمة سابقة تضم 9 آخرين. وكان المطلوبون التسعة قد استهدفوا المصلين في مسجد قيادة قوات الطوارئ بمنطقة عسير عام 2015، مما أسفر عن مقتل 11 من رجال الأمن وأربعة من العاملين بالموقع من الجنسية البنغالية وإصابة 33 آخرين.