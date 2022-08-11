ممثلة عراقية تقاضي مجلة إيكونوميست لاستخدامها صورة لها بمقال عن السمنة

اتخذت الممثلة ومقدّمة البرامج العراقية إيناس طالب إجراءات قانونية ضدّ مجلة الإيكونومست البريطانية لأنها وظفت صورتها في مقال عن أسباب سمنة النساء العربيات، وفقا لتصريحات أدلت بها لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكان المقال الذي حمل عنوان “لماذا النساء أسمن من الرجال في العالم العربي؟” قد لقي تنديدا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي ودولياً، باعتبار أن النص يتسم بالعنصرية والذكورية والتعميم.

واستخدمت المجلة صورة الممثلة العراقية البالغة من العمر 42 عاماً خلال مشاركتها في مهرجان بابل في خريف العام الماضي، ووصفها المقال بـ”الممثلة الممتلئة”.

أحيي من القلب الفنانة الجميلة #ايناس_طالب لتقديمها دعوى ضد المجلة البريطانية حيث نشرت مقال عن السمنة في العالم العربي وذكرت ان النساء تعاني من السمنة بنسبة 15% والمجلة استشهدت بصورة الفنانة ايناس طالب كصورة رئيسية للمقال ،وقد اثارت الجدل وهذا يعتبر تنمّر واساءة، اتمنى لكِ التوفيق pic.twitter.com/JFoHtbty7D — Amani Yousif Kka (@AmaniKka) August 9, 2022

وتملك إيناس طالب شهرة واسعة في بلدها، وتظهر على الشاشات العراقية منذ تسعينيات القرن العشرين، ولديها أكثر من 9 ملايين متابع على إنستغرام.

وقالت إيناس في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس إنها بدأت “إجراء قانونياً” ضدّ المجلة، للمطالبة بـ”الاعتذار والتعويض المالي ورد الاعتبار”.

ورأت إيناس طالب -الأم لابنتين- أن صورتها استخدمت في سياق “مسيء للمرأة” شكّل “إهانة للمرأة العربية والمرأة بشكل عام، وكأن هناك محاولة لتصدير صورة مشوهة عن النساء في العالم العربي والبدينات”.

وأضافت أنها واجهت الكثير من التعليقات المسيئة، مشيرة إلى أن ذلك انعكس سلبًا على وضعها النفسي وعلى أفراد عائلتها.

أن من واجبنا الاخلاقي والانساني التضامن مع الفنانة والاعلامية الرائعة #ايناس_طالب بعد الاساءة التي صدرت بحقها

من مجلة بريطانية وبحق المرأة العراقية والعربية

ستبقى المراة العراقية شامخة وجميلة في عيون العالم اجمع ومثابرة وناجحة في كل المجالات #ايناس_طالب_ايقونة_الجمال pic.twitter.com/5ywV6TpGdm — ايفان جابرو Evan Gabro (@EvanGabro) August 10, 2022

ونشرت إيناس أمس الأربعاء فيديو لمحاميتها البريطانية تعلن فيه إطلاق إجراءات قانونية “في قضية التشهير ضد إيكونومست”. وقالت المحامية سامانثا كاين في الفيديو إنها رفعت مذكّرة باسم موكلتها “تطالب فيها باعتذار لأذى شديد تعرضت له هي ومهنتها عبر نشر صورتها”.

وتشكّل هذه المذكّرة خطوة باتجاه إشعار المجلة وانتظار ردّها، فيما عبّر الكثيرون عن استيائهم من المقال وتضامنهم مع الممثلة.

وأعربت النائبة والوزيرة العراقية السابقة إيفان جابرو في تغريدة عن تضامنها مع إيناس طالب قائلة “من واجبنا الأخلاقي والإنساني التضامن مع الفنانة والاعلامية الرائعة ايناس طالب بعد الاساءة التي صدرت بحقها”.

التنمر على فنانة عراقية جميلة

لم تلجأ لعمليات التجميل يوما

أمر لا نسمح به نحن النساء

العراقيات بصورة خاصة

يجب أن يتم الإعتذار

عن هذا المقال فورا#ايناس_طالب@TheEconomist 👎 https://t.co/q5q8jSd675 — ℕ𝔼𝕆ℕ (@nr030_) August 9, 2022

كما نددت الممثلة ومخرجة الأفلام العراقية زهراء غندور بالمقال وقالت لفرانس برس “لست متفاجئة. لطالما نظر الإعلام الغربي إلينا بفوقية ابتداءً بأرواح الناس في منطقتنا وكيف يقدمونها على أنها مجرد أرقام وانتهاءً بتعزيز الصورة النمطية”.

وأضافت “سعيدة بأن الزميلة إيناس طالب قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة وآمل في أن تحصل على حقها، علّهم يتعلمون الدرس ويفكرون مرتين قبل الحديث عن النساء العربيات”.