لبنان.. مسلح يحتجز رهائن داخل مصرف للمطالبة بأمواله (فيديو)

احتجز مسلح موظفي أحد المصارف في منطقة الحمرا المكتظة بالعاصمة اللبنانية بيروت ظهر اليوم الخميس، مطالبًا بوديعة له بالمصرف تفوق قيمتها 200 ألف دولار.

ووضعت البنوك اللبنانية قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية خلال الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ 3 سنوات.

ولم يعرف على وجه التحديد عدد العملاء أو الموظفين الموجودين في الفرع أثناء دخول المسلح، وقد تمكن بعض العملاء من الفرار قبل أن يغلق المسلح الباب على الباقين.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عيارين ناريين أطلقا وشوهد المسلح وهو يتحدث إلى عدد من الرجال يرتدون ملابس مدنية في الخارج وسُمع وهو يقول لهم “يردولي مصرياتي”، في إشارة إلى أمواله المودعة في البنك.

مسلح يحتجز رهائن في أحد المصارف في العاصمة اللبنانية #بيروت ويطالب باسترداد ودائعه#لبنان pic.twitter.com/XDGUMdAopA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 11, 2022

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني -لم تسمه- قوله إن المودع تمكن من دخول المصرف وبحوزته بندقية صيد ومواد ملتهبة، مهددًا الموظفين إذا لم يحصل على أمواله.

وبحسب مصدر أمني ميداني “سكب الرجل وهو في الأربعينيات من عمره مادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق مدخله محتجزًا داخله الموظفين”.

وذكرت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان أن المودع “هدّد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع”.

وفي شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصان وهما يتفاوضان من خلف باب المصرف الحديدي مع المودع الذي تتم مناداته باسم “بسام” ويظهر وهو يتحدّث بعصبية ويحمل سلاحًأ بيد وسيجارة بيد أخرى، رافضًا إطلاق سراح أي من الموظفين.

الأزمة في لبنان

ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع خصوصًا بالدولار.

وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف في أموالهم خصوصًا بالدولار، كما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة بأكثر من 90% أمام الدولار.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين يريدون الحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.

وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، الذي لم ينج من تداعياته أي قطاع أو شريحة اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.