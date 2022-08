رغم التعهد بالإفراج عنه.. محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال بسام السعدي 6 أيام (فيديو)

مددت محكمة محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي 6 أيام، وذلك رغم التعهد بالإفراج عنه ضمن شروط اتفاق وقف إطلاق النار المبرم هذا الأسبوع مع الحركة.

ومساء الأربعاء أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (تور وينسلاند) أن وفدا أمميا زار السعدي في سجن عوفر الإسرائيلي.

وقال وينسلاند في تغريدة إن الزيارة جاءت لمتابعة التزامات الأمم المتحدة للحفاظ على الهدوء في غزة. ولم يتطرق إلى وضع السعدي (61 عاما) الصحي ولا ظروف اعتقاله في السجن.

Today, I dispatched a #UN team to visit Sheikh Al-Sa’di in Ofer prison to follow-up on UN commitments to maintain calm in #Gaza. I reiterate that the ceasefire in Gaza is very fragile and I call on all sides to preserve the calm.

— Tor Wennesland (@TWennesland) August 10, 2022