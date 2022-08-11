تايوان تجري تدريبات عسكرية والصين تحذر مؤيدي الاستقلال (فيديو)

أجرى الجيش التايواني اليوم الخميس تدريبات جديدة بالذخيرة الحية بعدما أن أنهت الصين أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث عسكري تايواني إن قوات بلاده أطلقت قذائف مدفعية وقنابل مضيئة في إطار التدريبات الدفاعية التي جرت صباحا في مقاطعة بينغتونغ (جنوب).

وظهرت في بث مباشر قطع مدفعية مصطفة على الساحل وجنود موزعون في وحدات تطلق قذيفة تلو الأخرى باتجاه البحر.

وأجرت تايوان بالفعل تدريبات عسكرية في وقت سابق. وقال الجيش إن مئات الرجال شاركوا في جولتي المناورات، لكن السلطات قللت من أهمية هذه التدريبات وقالت إنها كانت مقررة ولا تشكل ردا على مناورات الصين.

وغضبت الصين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي إلى تايوان. وردا على الزيارة أجرت مناورات جوية وبحرية استمرت أياما حول الجزيرة.

واتهمت تايوان الصين باستخدام زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي ذريعة للتدرب على “عملية غزو”.

وأعلنت بيجين انتهاء مناوراتها أمس الأربعاء، وقالت إن قواتها “نفذت مهام مختلفة” في مضيق تايوان لكنها أكدت أنها “ستواصل إجراء تدريبات عسكرية والاستعداد للحرب”.

تحذير صيني

ونشر الجيش الصيني الأربعاء صورا ومقاطع فيديو للعمليات التي نفذت في اليوم السابق، تظهر فيها خصوصا طائرات مقاتلة تقلع وتصور الساحل التايواني أو تتزود الوقود أثناء الطيران.

وفي الوقت نفسه، أعلن مكتب الشؤون التايوانية الصيني في “كتاب أبيض” الأربعاء أن بيجين لا “تتخلى عن استخدام القوة” ضد جارتها وتحتفظ “بإمكانية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة”.

وقالت في وثيقة إنها على استعداد لخلق مساحة واسعة للتعاون من أجل تحقيق إعادة التوحيد السلمي، لكنها حذرت من أنها لن تترك أي “مجال لأعمال انفصالية تهدف إلى تحقيق استقلال زائف لتايوان”.

تايوان ترفض

وأعلنت وزارة الخارجية التايوانية اليوم الخميس رفضها لنموذج “بلد واحد ونظامين” الذي اقترحته الصين وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن شعب تايوان وحده يملك حق تقرير مصيره.

وأشارت إلى أن الصين تستخدم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان “كذريعة لخلق وضع عادي جديد لترهيب الشعب التايواني”.