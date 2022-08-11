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بينهم روسيا وأفغانستان.. كاسبرسكي: اختراق سيبراني صيني لمؤسسات عسكرية لدول عدة

يحدث هجوم إلكتروني واحد عل الأقل في كل 11 ثانية في منطقة ما في  العالم. (غيتي)
11/8/2022

كشفت شركة كاسبرسكي المختصة في الأمن السيبراني عن رصدها هجومًا من مجموعة صينية استهدف مؤسسات عامة وأخرى في مجال الصناعات العسكرية في عدد من الدول بشرق أوربا وأفغانستان.

وأصدرت الشركة بيانًا الاثنين 8 أغسطس/آب قالت فيه إن الهجمات اخترقت عشرات المؤسسات، وسيطرت على البنية التحتية التكنولوجية بالكامل في بعض الأماكن.

وعلّق المهندس في الصناعات العسكرية سامويل بيندت عبر حسابه على تويتر بأن اختراق الصين يخالف المعاهدات التي وقعتها مع روسيا بشأن منع الاعتداءات الإلكترونية بين الطرفين.

وقالت شركة كاسبرسكي في بيانها إن “سلسلة الهجمات التي اكتشفناها ليست الأولى من نوعها، وبالنظر إلى تحقيق المهاجمين قدرًا من النجاح، نعتقد أنه من المرجح جدًا أن يستمروا في شن هجمات مماثلة في المستقبل”.

وحللت الشركة بيانات المهاجمين ورجحت أنهم مجموعة صينية، حيث استخدموا الأدوات نفسها المستخدمة في هجوم صيني سابق على المجمع الصناعي العسكري الروسي، كما استخدموا أدوات قرصنة شائعة في الصين.

 

واستهدف الهجوم منشآت صناعية ومكاتب تصميم ومعاهد للأبحاث ووكالات حكومية ووزارات في أفغانستان ودولًا في شرق أوربا مثل روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.

واعتمد المهاجمون على رسائل بريد إلكتروني احتيالية مصممة بعناية، وتحتوي معلومات غير متاحة للجمهور.

ويعتقد أنهم حصلوا عليها من هجمات سابقة لمنح البريد مصداقية أكبر، واحتوت هذه الرسائل على تعليمات برمجية ضارة تستغل الثغرات الأمنية في المؤسسة المستهدفة.

واختتمت الشركة بيانها بتوصية المؤسسات باستخدام أنظمة متطورة للحماية الأمنية، وتدريب الموظفين للتعامل مع محاولات الاختراق وتمييز البريد الاحتيالي.

ولاقى تقرير الشركة تفاعلًا واسعًا عبر المنصات، حيث ذكر مغردون أن الاختراقات الإلكترونية وتسريب البيانات بات لهما أهمية كبرى في الوقت الحالي، وأن دولًا متعددة تحاول تنفيذ هذه الاختراقات.

ويشير الخبراء في المجال السيبراني إلى وقوع هجوم إلكتروني واحد على الأقل كل 11 ثانية في منطقة ما في العالم.

وفي ظل تعرض دول كبرى لهجمات سيبرانية تسببت بخسائر مادية فادحة مثل أمريكا التي تعرضت لهجمات عدة بفيروس الفدية، مما عطل مواقع وشبكات أكثر من 1000 شركة أمريكية، يتوقع الخبراء أن تصل خسائر الهجمات الإلكترونية عالميًا إلى أكثر من 6 تريليونات دولار سنويًا.

المصدر : الجزيرة مباشر