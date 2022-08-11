بريطانيا تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بعد رصد انتشاره مؤخرا

أطلقت بريطانيا حملة تطعيم بجرعة معززة من اللقاح المضاد لمرض شلل الأطفال لمن تقل أعمارهم عن 10 أعوام، بعد التأكد من انتشار الفيروس في العاصمة البريطانية لأول مرة منذ الثمانينيات.

ورصدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة 116 فيروسا مسببا لشلل الأطفال من 19 عينة من مياه الصرف الصحي هذا العام في لندن، بعد إرسال أول تنبيه حول اكتشاف الفيروس الجديد في يونيو/حزيران.

وقالت الوكالة، أمس الأربعاء، إن مستويات فيروس شلل الأطفال التي تم اكتشافها -فضلا عن تنوعه الجيني- تشير إلى أن انتقال العدوى كان يحدث في عدد من أحياء لندن.

ورغم أنه لم يتم رصد أي حالات مرضية حتى الآن، سيدعو الأطباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و9 أعوام للحصول على جرعة تنشيطية من اللقاح في محاولة للتغلب على أي تفشّ محتمل، بالإضافة إلى حملة تم الإعلان عنها بالفعل لتتبع الأطفال على نطاق أوسع.

وتختلف معدلات التحصين في أنحاء لندن، ولكنها في المتوسط أقل من معدل التغطية الذي تقترح منظمة الصحة العالمية أنه ضروري للسيطرة على شلل الأطفال، وهو 95%.

وكانت السلطات الصحية في ولاية نيويورك قد كشفت منذ 3 أسابيع أن شخصًا بالغًا من سكان إحدى ضواحي مدينة نيويورك شُخّصت إصابته بشلل الأطفال بعد إصابته بضعف وشلل قبل شهر، وهي أول إصابة مؤكدة بالمرض في البلاد منذ نحو 10 أعوام.