امرأة تنقذ زوجها القعيد بعد نسيانه سحب فرامل سيارته (شاهد)

سجّلت عدسة كاميرا أمنيّة لحظات توثّق إنقاذ إمرأة حياة زوجها القعيد من دعس سيّارة في شارع بيوغلو في مدينة كوجالي شمال غرب تركيا الأسبوع الماضي، وفق فيديو بثته منصات تركية.

وأظهر المقطع رجلا وهو يهمّ للجلوس على كرسيه المتحرك الذي أحضرته زوجته بعد أن ركن سيّارته أمام أحد المتاجر.

وخلال محاولته الخروج من السيارة وركوب الكرسي المتحرك الكهربائي الذي أحضرته زوجته، تحركت السيارة وأردته على الأرض، بعد أن نسي إغلاق رفع فرامل اليد بالسيّارة، وفق اللقطات المتداولة.

واستطاعت الزوجة في سرعة بديهة عالية إنقاذ زوجها من الاصطدام بالسيارة من خلال إمساكه وسحبه سريعا فور سقوطه، ثم ركضت خلف السيّارة لإيقافها.