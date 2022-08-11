الكُلفة كانت باهظة.. ميشيل باشليه تعرب عن قلقها إزاء استشهاد الأطفال الفلسطينيين

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين.

وارتقى الأسبوع الماضي 19 طفلًا فلسطينيًا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 37 منذ بداية العام، وفق المفوضية السامية.

وارتقى 17 طفلًا منهم في موجة العدوان الإسرائيلي على غزة بين 5 و7 أغسطس/آب، فيما قضى اثنان آخران في 9 أغسطس/آب خلال عمليات إسرائيلية في الضفة الغربية.

والخميس قضت الطفلة ليان الشاعر البالغة من العمر (10 سنوات) متأثرة بإصابة في الرأس، وكانت قد أدخلت مستشفى المقاصد في القدس، الثلاثاء الماضي، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

#صور| وداعٌ حزين للطفلة ليان الشاعر التي ارتقت متأثرة بجراحها بقصف للاحتلال خلال العدوان الأخير لى قطاع غزة. تصوير: عبد الرحمن زقوت pic.twitter.com/YHpTIdcPX5 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 11, 2022

وقالت ميشيل باشليه في بيان إن “العدد الكبير للأطفال الذين قتلوا أو جرحوا هذا العام غير مقبول”.

وفي 5 أغسطس/آب المنصرم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن “الكلفة المدنية للتصعيد الأخير في غزة كانت باهظة”

وتمكن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من التحقق من أن بين الشهداء الفلسطينيين الـ48 ما لا يقل عن 22 مدنيًا، بينهم 17 طفلًا وأربع نساء.

ومن بين 360 فلسطينيًا أصيبوا تبيّن أن ثلثين منهم من المدنيين بينهم 151 طفلًا و58 امرأة و19 مسنًا.

وأكدت المفوضية السامية أن غارات إسرائيلية عدة أصابت ممتلكات مدنية على ما يبدو ظاهرًا، وقالت باشليه “ينبغي أن تتوقف مثل هذه الهجمات”.

ودعت المفوضة السامية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة في الأحداث جميعها التي أسفرت عن قتلى أو جرحى.