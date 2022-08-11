استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

استشهدت طفلة من محافظة خان يونس بجنوب قطاع غزة، في مستشفى المقاصد بالقدس اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الطفلة ليان الشاعر (10 سنوات) وصلت إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي في حالة موت سريري، نتيجة تعرضها لإصابة في الرأس، حيث اخترقت الشظايا الدماغ وتضررت أكثر المناطق حساسية فيه.

وباستشهاد الطفلة ليان يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 3 أيام، إلى 48 شهيدًا بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصابًا بجروح متفاوتة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها ستنقل جثمان الشهيدة الطفلة ليان إلى غزة. وكانت ليان قد نُقلت مع طفلين آخرين قبل يومين من حاجز إيرز إلى مستشفى المقاصد في القدس لتلقى العلاج.

تغطية صحفية : "صور .. الطفلة الفلسطينية ليان الشاعر عقب ارتقائها جراء إصابتها بالعدوان الأخير على قطاع غزة، يذكر أنها كانت تتلقى العلاج في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة " pic.twitter.com/FLa8QUGsWg — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 11, 2022

العدوان على غزة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة يوم الجمعة الماضي قصفت خلاله مناطق سكنية.

#صور.. "الصلاة على جثمان الطفلة ليان الشاعر قبل نقلها من أمام مستشفى المقاصد إلى قطاع غزة عبر سيارات إسعاف الهلال الأحمر بالقدس" pic.twitter.com/TDu79JcttU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 11, 2022

واستشهد في الغارات الإسرائيلية وأصيب عشرات الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء، كما استشهد خلال العدوان الإسرائيلي قادة في سرايا القدس، مما دفع حركة الجهاد الإسلامي للرد باستهداف تل أبيب ومدن إسرائيلية بصواريخ بعيدة المدى.

تغطية صحفية : "صور .. والدة الطفلة ليان الشاعر من أمام مستشفى المقاصد التي ارتقت فيه جراء إصابتها بالعدوان الأخير على قطاع غزة" pic.twitter.com/h2Wf4wmrXo — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 11, 2022

وبدأ التوتر يوم الاثنين الماضي، عقب اعتقال قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وازداد بعد اغتيال القيادي العسكري البارز بالحركة تيسير الجعبري داخل برج سكني بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.