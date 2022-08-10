نهاية مأساوية للحوت التائه في نهر السين بعد عملية إنقاذ واسعة (فيديو)

قالت السلطات الفرنسية إن الحوت الأبيض، الذي تم انتشاله من نهر السين في وقت مبكر اليوم الأربعاء، نفق رغم محاولة حثيثة لإنقاذه.

وقالت إدارة منطقة كالفادوس على تويتر “رغم عملية إنقاذ غير مسبوقة، يؤسفنا أن نعلن نفوق الحوت”.

وحوت “البيلوغا” كان تائهًا منذ أسبوع في نهر بشمال غرب فرنسا، وكان يعاني وضعًا صحيًا مقلقًا.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن معاناته أنهيت بالقتل الرحيم الأربعاء بعد وضعه في شاحنة على اليابسة، حيث كان الخبراء يأملون بمعالجته فيها، ونقله إلى موقع آخر يعاد منه إلى البحر.

وكان الحوت الذي يبلغ طوله أربعة أمتار ويعيش عادة في المياه الباردة، ويندر وجود مثيل له في فرنسا، رُصد في 2 أغسطس/آب الجاري في المياه الدافئة والراكدة على نهر السين.

وأثارت معاناة الحوت موجة تعاطف واسعة في فرنسا وخارجها.



وعلى إثر عملية إنقاذ غير مسبوقة، وُضِع الحيوان الذي يزن نحو 800 كيلوغرام في مؤخر شاحنة مبردة قرابة الساعة الرابعة فجر الأربعاء، بعد ست ساعات من الجهود لانتشاله.

وأوضخت الطبيبة البيطرية في هيئة الإنقاذ فلورانس أوليفييه كورتوا أن حياته كانت في خطر بفعل وجوده في مياه غير مالحة تبلغ حرارتها 25 درجة مئوية، مع “عنصري التلوث والضوضاء اللذين لا يلائمانه”.

ولدى وصول الشاحنة أجرى الأطباء البيطريون فحوصًا للحوت قبل نقله إلى قفل مائي ومن ثم إلى البحر، كما أوضحت السلطات المحلية.

وأضافت السلطات المحلية أن “حال الحوت تدهورت للأسف خلال نقله رغم الوسائل الفنية واللوجستية التي اعتمدت لهذا الغرض”.

وشرحت أن “الخبرة البيطرية أظهرت حال الوهن الشديد التي كان يعانيها الحوت وفشل نشاط جهازه التنفسي، لذلك اتخذ بالإجماع مع الأطباء البيطريين قرار باللجوء إلى القتل الرحيم”.

وكان أكثر من 100 شخص شاركوا منذ مساء الثلاثاء في عملية الإنقاذ هذه التي لم يسبق لها مثيل في فرنسا.