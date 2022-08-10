لأول مرة.. تسجيل إصابات بجدري القرود بين المراهقين والأطفال في ألمانيا

أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، لأول مرة عن إصابة طفلة بجدري القرود.

وجاء في تقرير المعهد أن الفتاة المصابة تبلغ من العمر 4 سنوات، وتعيش مع شخصين بالغين مصابين بالمرض في مدينة بفورتسهايم بولاية بادن-فورتمبرج.

وكان المعهد أعلن الأسبوع الماضي إصابة مراهقين 15 و17 عامًا بالمرض.

وأحصى المعهد حتى الآن إجمالًا 2916 إصابة بجدري القرود في جميع الولايات الألمانية، وجميع المصابين تقريبًا من الرجال، باستثناء 7 إصابات بين النساء.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل نحو أسبوعين أن تفشي مرض جدري القرود في أكثر من دولة يمثل “حالة طوارئ تثير قلقًا دوليًا”.

ويهدف التصنيف إلى تشجيع حكومات الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير لاحتواء تفشي المرض، كما يهدف إلى توعية الأطباء والعيادات لاتخاذ إجراءات الحماية عند وجود حالات اشتباه، وتوعية السكان لكيفية حماية أنفسهم من العدوى.

رصدت دراسات متفرقة أعراضا جديدة لفيروس #جدري_القرود تختلف عن أعراض تفشيه السابقة، فهل نحن أمام تحورات تجعل الفيروس مختلف تماما من دولة لأخرى ؟

– تعرف مع د. "شذى محمد" المسؤولة الطبية لوحدة التأهب في #منظمة_الصحة_العالمية.#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/qxAYoqL1hB — مع الحكيم (@m3alhakim) August 5, 2022

وبحسب بيانات “روبرت كوخ”، فإن “انتقال العدوى يحدث في المقام الأول في سياق الأنشطة الجنسية، وخاصة بين الرجال المثليين”، موضحًا أنه من ناحية المبدأ يمكن لأي شخص خالط جسديًا شخصًا مصابًا أن تنتقل إليه العدوى.

وفي أستراليا قامت وزارة الصحة بتأمين 450 ألف جرعة لجدري القرود في ظل الارتفاع المتزايد للحالات.

وتدرس الولايات المتحدة استخدام طريقة جديدة لحقن لقاح جدري القرود للمصابين بالمرض من أجل توفير المزيد من الجرعات.

وقال مسؤول في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الطريقة الجديدة للحقن ستكون عن طريق تقسيم جرعة واحدة من لقاح “جينوس” إلى خمس جرعات منفصلة تحقن داخل الأدمة وهي إحدى طبقات الجلد، إذ سيكون الحَقن تحت البشرة مباشرة ولن يمر تحت الجلد، ووفقًا للخبراء فإن هذه الطريقة قد تكون فعالة ولكنها ليست سهلة.