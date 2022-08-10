قيادي بحماس: أداء السلطة أصبح عبئا على الشعب الفلسطيني (فيديو)

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن هناك إجماعًا فصائليًّا وشعبيًّا بأن الأداء السياسي والعسكري للسلطة الوطنية “أصبح عبئًا على الشعب الفلسطيني”.

وأضاف بدران في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن “مفاوضات السلطة الفلسطينية مع العدو غير مجدية، وخلّفت حالة شاملة من الانسداد السياسي”.

وأشار إلى أن مواقف الرئيس الأمريكي جو بايدن أكدت أنه “لا جديد على المستوى السياسي وتم الاكتفاء بتسهيلات اقتصادية بسيطة فقط”.

وذكر بدران أن انخراط السلطة في التنسيق الأمني منذ سنوات طويلة لم يقدّم أي نتيجة تُذكر سواء بالنسبة للسلطة أو للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن “عملية وحدة الساحات” فرصة ذهبية للسلطة الفلسطينية للعودة إلى عمقها الشعبي، والشروع في برنامج مشترك “يقوم على التعامل مع العدو الإسرائيلي على أنه عدو يجب مقاومته وليس جارًا يجب الرضا بوجوده”.

وبشأن ما قيل عن نجاح إسرائيل في تحييد حركة حماس في المواجهات الأخيرة في غزة، أوضح بدران أن هذا التفسير يخالف الحقيقية وأن “الحركة وما راكمته من تجارب عسكرية في مواجهة العدو منحها فرصًا كثيرة لإدارة المعارك وفق حساباتها الخاصة وبالتنسيق مع باقي فصائل المقاومة”.

وقال بدران إن إسرائيل وقياداتها لا تفرق بين الفصائل الفلسطينية، وإن همّها هو تدمير المقاومة بجميع مكوناتها.

وتابع “سيأتي اليوم الذي ستتوحد فيه فصائل المقاومة، من كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وفصائل اليسار في خندق واحد، من أجل تحقيق شرط المقاومة الشعبية الموحدة والشاملة ضد العدو الإسرائيلي”.