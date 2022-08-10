قيادي بالجهاد: تنصل إسرائيل من اتفاق الهدنة موجه للإخوة المصريين (فيديو)

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، إن “التنصل من الالتزامات ونكث العهود خاصية ملازمة للعدو الإسرائيلي، لذلك فهو يحاول ويماطل من أجل كسب مزيد من الوقت”.

وأضاف المدلل في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، يوم الثلاثاء “تنصُّل العدو الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار موجه للإخوة المصريين الذين أشرفوا على تفاصيله النهائية”.

وتابع “حركة الجهاد التزمت بما اتُّفق بشأنه، ولذلك قررت كتائب سرايا القدس وقف عمليات إطلاق الصواريخ نحو العمق الإسرائيلي حتى إشعار آخر”.

واعتبر المدلل أن قبول سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دليل قاطع على أنها أذعنت لشروط حركة الجهاد وانهزمت أمام صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وأوضح المدلل أن “موقف حركة الجهاد من الصراع مع العدو الإسرائيلي لم يتغير، وقد عبّر عنه الأمين العام للحركة زياد النخالة، حينما أكد أن المعركة مع العدو الإسرائيلي ستظل مفتوحة، وأن مقاتلي سرايا القدس مستعدون لاستئناف المعركة”.

وشدد المدلل على أنه “إذا لم يلتزم العدو الإسرائيلي بتنفيذ ما اتُّفق بشأنه بحضور الوسيط المصري، فإن الحركة يوجد لديها خيارات متعددة”.

وكشف المدلل أن ابنه زياد (35 عامًا) استشهد خلال العدوان الأخير إلى جانب بعض أفراد العائلة، مؤكدًا أنه كان هو المستهدف في تلك العملية.

ومساء الأحد، توصلت مصر إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وإسرائيل، منهية بذلك 3 أيام من المواجهة العسكرية.

وأسفرت غارات الاحتلال -وفق وزارة الصحة الفلسطينية- عن استشهاد 44 شخصًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء، وإصابة 360 آخرين بجروح مختلفة.