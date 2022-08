رفض ناديه منحه إجازة.. لاعب كرة قدم يرسل شقيقه ليحل بدلا منه في حفل زفافه

لم يتمكن مهاجم نادي (مالمو إف إف) السويدي محمد بويا توراي من حضور حفل زفافه شخصيًّا، لذلك قرر إرسال شقيقه بدلًا منه ليحل محله بعد أن رفض النادي منحه إجازة قصيرة للزواج.

وخطط اللاعب لإقامة حفل زفافه في نهاية يوليو/تموز الماضي، إلا أن انتقاله من فريق في الصين إلى مالمو السويدي الشهر الماضي أجبره على البقاء في النادي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إدارة النادي السويدي رفضت السماح للاعب بالسفر لحضور حفل زفافه، بينما صمم على إقامة الزفاف كما هو مخطط له، فما كان أمامه سوى إرسال شقيقه لإتمام مراسم الزواج بالنيابة عنه.

وقال توراي لصحيفة (أفتون بلاديت) السويدية “لم أحضر حفل زفافي لأن نادي مالمو طلب مني المجيء في وقت سابق”، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى حيلة رائعة حتى يحصل على صور زفاف مميز قبل موعد العرس.

وأوضح أن ما خفف عليه وطأة الأمر، أنه التقط صورًا مع زوجته بفستان العرس مسبقًا، لذا بدا وكأنه كان موجودًا في الحفل، لكن الحقيقة أن شقيقه هو من حضر الحفل بدلًا منه.

ولفت إلى أنه حاليًّا يعمل على إنهاء إجراءات انتقال زوجته إلى السويد حتى تكون قريبة منه.

أما عن رحلة شهر العسل، فقال توراي “أولًا علينا الفوز بالدوري، وبعد ذلك أذهب في شهر العسل”.

وكان توراي قد نشر على فيسبوك صور حفل الزفاف، وعلّق عليها قائلًا “تزوجت اليوم حبيبتي وزوجتي وصديقتي المفضلة، يا لها من إنسانة رائعة، ومن نعمة”

يُذكر أن محمد بويا توراي (27 عامًا) هو لاعب كرة قدم سيراليوني محترف، يلعب مهاجمًا لفريق مالمو السويدي بعد فترة من مشاركته في الدوري الصيني الممتاز.

🌟🐐🦁🇸🇱The whole social media trending on my marriage situation,which i said my brother to represents me,that him on the pictures on that day,do to my job to come to Sweden.I presenting you the whole misconception of the wedding (Nikkah marriage) in Sierra Leone,that i didn’t … pic.twitter.com/vGo0WxCduW

— Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) August 6, 2022