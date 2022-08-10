حوصرا 10 أيام تحت الأرض.. إنقاذ عاملَي مناجم في الدومينيكان عبر نفق(فيديو)

نجحت جهود إنقاذ عاملين من عمال المناجم علقا قبل 10 أيام تحت الأرض في جمهورية الدومينيكان، بعد عملية ضخمة بدعم من كندا، لتحريرهما.

وقالت شركة تعدين من الدومينيكان في بيان إنه تم الوصول إلى عاملَي المناجم أخيرا، صباح الثلاثاء، عبر نفق إنقاذ حفر حديثا، بعد 10 أيام من محاصرتهما تحت الأرض عقب انهيار صخري.

وكان غريغوريس مينديس، وهو من الدومينيكان والكولومبي (كارلوس يبيس) محاصرَين منذ 31 يوليو/تموز في منجم سيرو دي ميمون للنحاس والزنك.

ووقع الحادث بعد انزلاق صخرة بالمنجم بينما كان العاملان داخل منجم للنحاس والزنك على مسافة 80 كيلومترا شمال سانتو دومينغو.

وتلقى الرجلان رعاية طبية طارئة قبل نقلهما بالطائرة المروحية إلى مستشفى عسكري في سانتو دومينغو.

وشارك أكثر من 110 من خبراء المناجم والخبراء الآخرين في جهود الإنقاذ، في حين وصلت طائرة عسكرية كندية الأحد تحمل 26 طنا من معدات الحفر وغيرها من التقنيات للمساعدة.

وفي مقطع فيديو وزعته الرئاسة الدومينيكية يوم الثلاثاء، ظهر العاملان وهما مستلقيان على نقالتَين مبتسمَين فيما كانا يستقبلان الرئيس لويس أبي نادر.

وقال يبيس إن الظروف تحت الأرض كانت “جيدة” مع ما يكفي من تهوية وماء وطعام، في حين أعرب الرئيس أبي نادر عن فرحته بإنقاذ الرجلين وقال إنه “سعيد للغاية” لأنهما عادا سالمين.