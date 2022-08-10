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الأمم المتحدة.. الشهر الماضي أحد أكثر شهور يوليو حرارة في العالم على الإطلاق

العاصمة الفرنسية باريس في ظل موجة الحر التي ضربت أوربا (رويترز)
10/8/2022

كان الشهر الماضي أحد أكثر شهور يوليو/تموز حرارة في العالم على الإطلاق، بحسب ما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن العالم شهد لتوه شهرًا من أكثر شهور يوليو/تموز حرارة على الإطلاق، مشيرة إلى موجة الحر الشديدة والطويلة التي شهدتها بعض أجزاء أوربا.

وشرحت المنظمة -مستشهدة ببيانات برنامج (كوبرنيكوس) المتعلقة بالتغير المناخي- أن الشهر الماضي كان أكثر برودة بقليل من يوليو/تموز عام 2019 ولكنه أكثر حرارة من يوليو/ تموز عام 2016.

وبشكل عام تجاوزت درجة الحرارة المسجلة في الشهر الماضي درجة الحرارة المسجلة في يوليو/تموز بمقدار 0.4 درجة مئوية خلال الفترة المرجعية 1991-2020.

وجاء ذلك رغم وجود ظاهرة “النينيا” الطبيعية التي بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنها “من المفترض أن يكون لها تأثير التبريد”.

وفي الشهر الماضي دعت المنظمة القادة إلى أن يدركوا المشكلة خلف موجات الحر مثل تلك التي تجتاح أوربا حاليا، والتي قد تصبح أكثر تواترا بسبب تغير المناخ حتى عام 2060 على الأقل.

ولفتت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن شهر يوليو/ تموز 2022 لم يبلغ الذروة إذ سجلت بعض المناطق في العالم درجات حرارة أقل من المعدل على امتداد غرب المحيط الهندي، من القرن الأفريقي إلى جنوب الهند في جزء كبير من آسيا الوسطى وفي معظم أنحاء أستراليا كذلك.

الأكثر جفافا

وبالإضافة إلى موجة الحر، تعاني بعض مناطق العالم من جفاف شديد، وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كان شهر يوليو أكثر جفافًا من المعدل في معظم أنحاء أوربا ومعظم أمريكا الشمالية وأجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية وآسيا الوسطى وأستراليا.

وفي المقابل جرى تسجيل أجواء أكثر رطوبة من المعدل في شرق روسيا وشمال الصين ومساحة واسعة تمتد من شرق أفريقيا إلى شمال غرب الهند مروراً بآسيا.

المصدر : الفرنسية