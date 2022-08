الأمم المتحدة.. الشهر الماضي أحد أكثر شهور يوليو حرارة في العالم على الإطلاق

كان الشهر الماضي أحد أكثر شهور يوليو/تموز حرارة في العالم على الإطلاق، بحسب ما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن العالم شهد لتوه شهرًا من أكثر شهور يوليو/تموز حرارة على الإطلاق، مشيرة إلى موجة الحر الشديدة والطويلة التي شهدتها بعض أجزاء أوربا.

We just had one of 3 warmest Julys on record, with extreme heat, drought and wildfires (and some floods).

Antarctic sea ice lowest on record for month of July.

Read #StateofClimate roundup, with input from @CopernicusECMWF, @NOAA and other WMO Members at:https://t.co/EUEdjFi6GD pic.twitter.com/47gGUAfvFx — World Meteorological Organization (@WMO) August 9, 2022

وشرحت المنظمة -مستشهدة ببيانات برنامج (كوبرنيكوس) المتعلقة بالتغير المناخي- أن الشهر الماضي كان أكثر برودة بقليل من يوليو/تموز عام 2019 ولكنه أكثر حرارة من يوليو/ تموز عام 2016.

وبشكل عام تجاوزت درجة الحرارة المسجلة في الشهر الماضي درجة الحرارة المسجلة في يوليو/تموز بمقدار 0.4 درجة مئوية خلال الفترة المرجعية 1991-2020.

وجاء ذلك رغم وجود ظاهرة “النينيا” الطبيعية التي بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنها “من المفترض أن يكون لها تأثير التبريد”.

وفي الشهر الماضي دعت المنظمة القادة إلى أن يدركوا المشكلة خلف موجات الحر مثل تلك التي تجتاح أوربا حاليا، والتي قد تصبح أكثر تواترا بسبب تغير المناخ حتى عام 2060 على الأقل.

#ClimateChange means more extreme heat, as seen in Europe this summer.@meteofrance says in #France:

Temperatures topped 🌡️ 4⃣0⃣°C 🥵

Twice between 1950 and 1959

105 times from 2000-2009

129 times from 2010-2019

73 times (already) from 2020-2022#StateofClimate pic.twitter.com/M6VEQnXY82 — World Meteorological Organization (@WMO) August 5, 2022

ولفتت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن شهر يوليو/ تموز 2022 لم يبلغ الذروة إذ سجلت بعض المناطق في العالم درجات حرارة أقل من المعدل على امتداد غرب المحيط الهندي، من القرن الأفريقي إلى جنوب الهند في جزء كبير من آسيا الوسطى وفي معظم أنحاء أستراليا كذلك.

#Spain had its hottest month on record in July, with an average national temperature of 25.6°C.

The heatwave was the most intense and long-lasting on record (8 to 26 July), says @AEMET_Esp #StateofClimate pic.twitter.com/EeJgEaI0P2 — World Meteorological Organization (@WMO) August 9, 2022

الأكثر جفافا

وبالإضافة إلى موجة الحر، تعاني بعض مناطق العالم من جفاف شديد، وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كان شهر يوليو أكثر جفافًا من المعدل في معظم أنحاء أوربا ومعظم أمريكا الشمالية وأجزاء واسعة من أمريكا الجنوبية وآسيا الوسطى وأستراليا.

وفي المقابل جرى تسجيل أجواء أكثر رطوبة من المعدل في شرق روسيا وشمال الصين ومساحة واسعة تمتد من شرق أفريقيا إلى شمال غرب الهند مروراً بآسيا.