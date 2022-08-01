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مظاهرات أمام سفارات صينية حول العالم دعمًا لمسلمي الإيغور (فيديو)

طالب المتظاهرون بضرورة إيقاف الانتهاكات ضد مسلمي الإيغور (غيتي)
1/8/2022-|آخر تحديث: 1/8/202208:13 PM (مكة المكرمة)

نُظمت مظاهرات أمام السفارات الصينية في دول عدة حول العالم، الأحد، دعمًا لمسلمي الإيغور الذين يتعرضون لانتهاكات من السلطات الصينية منذ أعوام.

وأعلنت مؤسسات داعمة لحقوق الإيغور، في وقت سابق، عن تنظيم مظاهرات دولية أمام السفارات الصينية بعنوان “أوقفوا المجزرة الآن”.

وقال المدير التنفيذي لمركز دراسات الإيغور عبد الله إدريس “ستكون هذه المظاهرات أكبر تضامن إسلامي عالمي مع مسلمي الإيغور. إنه حدث مهم يبعث برسالة قوية إلى الصين مفادها أن المسلمين لم ينسوا إخوانهم الإيغور وأنهم يتضامنون معهم”.

وخرجت المظاهرات أمام السفارات الصينية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا.

وحمل المتظاهرون العلم الأزرق المنسوب إلى تركستان الشرقية، التي أصبحت تُعرف بإقليم شينجيانغ ذاتي الحُكم، بعدما ضمتها السلطات الصينية لحُكمها.

كما أقام المشاركون الصلاة أمام السفارات الصينية، ورددوا عبارات تؤكد تضامنهم الكامل مع الإيغور.

يُذكر أن السلطات الصينية تتعرض لانتقادات دولية من جهات حقوقية عدة تتهمها بارتكاب انتهاكات واسعة بحق مسلمي الإيغور بمنطقة شينجيانغ، واعتقال العديد منهم في سجون كبرى، وهو ما تنفيه السلطات الصينية، وتقول إنهم يرتادون طواعيةً ما تسميه “مراكز إعادة تأهيل لمكافحة الإرهاب والتطرف”.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونًا من أقلية الإيغور، في حين تقدّر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا كشف وثائق حكومية صينية مسربة احتوت على تفاصيل قمع بيجين لمليون مسلم من الإيغور، ومسلمين آخرين في معسكرات اعتقال.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي