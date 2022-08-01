لاعبة أردنية تنسحب من بطولة عالمية رفضا لمواجهة إسرائيلية

رفضت لاعبة منتخب الأردن للتايكوندو للناشئين ميسر الدهامشة مواجهة لاعبة إسرائيلية في بطولة العالم بمدينة صوفيا البلغارية مفضلة الانسحاب والتضحية بميدالية كان يمكن أن تنالها.

وقررت ميسر (13 عاما) عدم مواجهة اللاعبة الإسرائيلية في مباراة تحديد الميدالية البرونزية رفضا منها المشاركة في التطبيع مع إسرائيل.

وكشف الصحفي الأردني عمر الدهامشة -وهو ابن عم ميسر- مزيدا من التفاصيل بشأن سبب رفض لاعبة التايكوندو الأردنية خوض المباراة وغرد قائلا “رفضت التطبيع مع إسرائيل بقرار منها، كيف لا وجدُّها شهيد على أرض فلسطين”.

وأضاف “تحية للبطلة النشمية الطموحة، قرارك ورفضك للتطبيع ميدالية ذهبية”.

البطلة #ميسر_الدهامشة رفضت التطبيع مع اسرائيل بقرار منها، كيف لا وجدها شهيد على أرض فلسطين.

وصلت إلى نهائيات بطولة العالم للتايكواندو في بلغاريا، وفازت على لاعبات اليونان ودومينيكا.

تحية للبطلة النشمية الطموحة، قرارك ورفضك للتطبيع ميدالية ذهبية. #الأردن pic.twitter.com/a7pIIcUWnk — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) July 31, 2022

وسار الناشئ عبدالله شاهين (بوزن 33 كغم) على نفس المنوال وانسحب أمام لاعب إسرائيلي في بطولة العالم للتايكوندو.

ورغم أن الأردن مرتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل منذ عام 1994، فيما عرفت باتفاقية وادي عربة، فإن عددا من الرياضيين الأردنيين ينسحبون من مواجهة الإسرائيليين في مختلف المنافسات الرياضية.

ونعم التربية والأخلاق، انسحاب لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو عبدالله شاهين من مباراته الأولى لوزن 33 كغم من مواجهة لاعب من الكيان الصهيوني. كل التحيّة على هذا الموقف المُشرِّف من هذا الطفل البطل الرافض للتطبيع والاعتراف بالعدو الصهيوني.#لن_تجبرونا_على_التطبيع#اتحرّك pic.twitter.com/NbK3QmTle4 — اتحرّك (@Move_Boycott) July 31, 2022

وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بقرار اللاعبة الأردنية الانسحاب من البطولة، وكتب المحلل السياسي ياسر الزعاترة “لاعبة المنتخب الوطني الأردني للناشئات للتايكواندو (ميسر الدهامشة) تنسحب من مباراة تحديد المركز الثالث، والمنافسة على ميدالية برونزية في بطولة العالم بعد وقوعها بمواجهة لاعبة إسرائيلية. موقفها يوجع الغزاة أكثر بكثير من الفوز في مباراة. إنه رفض الاعتراف بشرعية كيانهم”.