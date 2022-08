“حتى الجثث يصعب العثور عليها”.. نيويورك تايمز: هكذا عانى أهالي ترهونة الليبية من جرائم عائلة الكاني

تُعد مدينة ترهونة الليبية دليلًا حيًّا على الإخفاق السياسي الذي تعيشه البلاد، حسب تقرير لنيويورك تايمز عن عائلة الكاني ومليشياتها التي تورطت في احتجاز وتعذيب وقتل مئات الليبيين على مدار 5 أعوام.

ويبحث أهالي ترهونة عن جثث ذويهم حتى الآن، رغم مرور عامين على كسر قبضة عائلة الكاني على المدينة حيث توجد مقابر جماعية للضحايا بين الحقول.

ونقل تقرير نيويورك تايمز عن أم كلثوم الحبشي مديرة مدرسة تمريض سابقة في ترهونة “سنمضي قدمًا حتى نحقق العدالة ويدفعوا ثمن جرائمهم، ولن نقبل بالمصالحة أبدًا”.

