مصر.. ترحيب بقرار مغني “مفيش صاحب” ترك المهرجانات والاتجاه للإنشاد الديني

أعلن المغني الشعبي فارس حميدة صاحب أغنية (مفيش صاحب بيتصاحب) التي حققت نجاحًا كبيرًا في مصر قبل سنوات، السبت، اعتزاله الفن وحذف الأغاني جميعها والمهرجانات التي طرحها مؤخرًا عبر حسابه على يوتيوب مكتفيًا بتقديم الأناشيد الدينية.

وكشف حميدة عن قراره مع حلول العام الهجري الجديد 1444 واصفًا تلك الخطوة بأنها بمثابة “توبة”.

وقرر حميدة تأدية الأغاني والأناشيد الدينية، حيث طرح أول أنشودة دينية تحت اسم (العليل فكيف السبيل إلى أن أتوب)، والتي حققت أكثر من 300 ألف مشاهدة خلال يومين.

وكتب حميدة على فيسبوك “مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين، وهو عالم الدعوة إلى الله ونسأل الله الإخلاص في العمل”.

وطلب المغني الشاب من متابعيه عدم تداول أغانيه القديمة حفاظًا على توبته.

وقال “لعل وعسى اللي يشوف البوست يخدمني لوجه الله، في عدم نشر أغان تحتوي على صوتي، وأنا قد تبت إلى ربي وأرجو من الله القبول اللهم إني بريء من ذلك، اللهم نسألك الثبات”.

وحقق حميدة شهرة كبيرة من خلال مهرجان (مفيش صاحب بيتصاحب) الذي أطلقه عام 2015 عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا فقط ووصل عدد مشاهداته إلى 153 مليونًا.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والدعاة الإسلاميين مع قرار حميدة، وعبروا عن سعادتهم بهذه الخطوة.

وكتب الداعية الإسلامي عبد الله رشدي “فارس حميده الذي غنى (مفيش صاحب بيتصاحب) يفاجئنا مطلع العام الهجري باعتزاله الغناء، ويطربنا بهذه الأنشودة الجميلة”.

#فارس_حميده الذي غَنَّى "مفيش صاحب بيتصاحب..مفيش راجل بقى راجل" يُفاجِئُنا مطلعَ العامِ الهجري باعتزاله الغناء ويُطرِبُنا بهذه الأنشودة الجميلة.

الشباب يعود لدينه ولله الحمد💚 pic.twitter.com/QWhwzhnDsL — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) July 31, 2022

من جانبه، علّق الداعية الكويتي نبيل علي العوضي على تويتر “المغني التائب عن طريق الغناء بعد أن عرف لذة الهداية، وذاق طعم الاستقامة، فالتحق بركب التائبين، يجعل أنشودته تحكي حاله وربما حال الكثيرين ممن سنسمع أخبار توبتهم في الأيام المقبلة بإذن الله”.

أتعرفون من صاحب هذا الصوت الشجي؟! إنه الشاب المصري #فارس_حميده

المغني التائب عن طريق الغناء … بعد أن عرف لذة الهداية، وذاق طعم الاستقامة، فالتحق بركب التائبين، يجعل أنشودته تحكي حاله … وربما حال الكثيرين ممن سنسمع أخبار توبتهم في الأيام المقبلة بإذن الله … ثبتك الله ووفقك pic.twitter.com/sAYrQzvRUR — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) July 31, 2022

من جهته، قال المدون عبد الله الشريف “أنت ما تعرفش الأنشودة دي لمست قلبي إزاي، ربي يثبتنا وإياك ويبعد عنا وعنك فتن الدنيا، وأسأله سبحانه أن يجعلها في أيدينا وأن ينزعها من قلوبنا، وعلى فكرة شكلك بقى قمر باللحية، أحبك في الله”.

وعبّر متابع آخر عن سعادته بالقرار الذي اتخذه حميدة قائلًا “هذا الشاب اسمه فارس حميدة، اشتهرت أغانيه حتى أصبحت على كل لسان، ثم قذف الله في قلبه نور الطاعة فترك الغناء”.

فارس حميدة

انت ماتعرفش الانشودة دي لمست قلبي ازاي، ربي يثبتنا وإياك ويبعد عنا وعنك فتن الدنيا، وأسأله سبحانه أن يجعلها في أيدينا وأن ينزعها من قلوبنا، وعلى فكرة شكلك بقى قمرر باللحية، احبك في الله

فارس صاحب أغنية مفيش صاحب يتصاحب الشهيرة وجد صحبة الخير 🧡https://t.co/6AhrQr4Q8N — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) July 30, 2022

بيد أنه في المقابل أثار أيضًا قرار حميدة جدلًا بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية إعلاء شعار “التوبة” عند ترك الغناء، إلا أنه كان أقل حدة مما أثاره المغني الأردني أدهم النابلسي عندما أعلن اعتزاله قبل أشهر عدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال النابلسي إنه اعتزل الغناء لأن هدفه فيه “لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين”.

وقال في فيديو على فيسبوك إن الهدف من الحياة هو “إرضاء رب العالمين”، ولذلك يجب على الإنسان أن يختار هدفًا مهنيًّا له يتماشى مع هذه الغاية.