السودان يسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود بالسودان، وقالت في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك إن الحالة لطالب يبلغ من العمر 16 عاما بولاية غرب دارفور.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة منتصر محمد عثمان إن حالات الاشتباه بالمرض بلغت 38 حالة، مشيرا إلى أن جميعها سلبية عدا حالة غرب دارفور.

وأوضح أن التقصي النشط الآن يعمل من قبل وزارة الصحة بالولاية بمساعدة وزارة الصحة الاتحادية لتحديد جهة الإصابة.

وفيات خارج أوربا

وفي السياق، سجلت أولى الوفيات بين مصابين بجدري القرود خارج أفريقيا في إسبانيا والبرازيل، وأعلن البلدان يومي الجمعة والسبت، أول 3 حالات وفاة لمصابين بالمرض.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه المكتب الأوربي لمنظمة الصحة، السبت، بأنه يمكن توقع المزيد من الوفيات المرتبطة بالمرض في أوربا، بعد تقارير عن تسجيل أولى الوفيات خارج أفريقيا.

وارتفع عدد الوفيات المسجلة على مستوى العالم منذ مايو/ أيار إلى 8 حالات بعد الإبلاغ عن أول 5 وفيات في أفريقيا حيث يعد المرض مستوطنًا وتم اكتشافه لأول مرة لدى البشر عام 1970.

أصدرت #منظمة_الصحة_العالمية توصيات مهمة لأول مرة بشأن السلوك الجنسي للفئات الأكثر عرضة للإصابة بجدري القرود في ضوء زيادة حالات الإصابة بالمرض في العديد من الدول.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التاليhttps://t.co/3CYj644rdj#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MgMTE1XAPJ — مع الحكيم (@m3alhakim) July 28, 2022

في تصريح خاص لبرنامج #مع_الحكيم قال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن قرار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة #جدري_القرود هو “الأول من نوعه في تصنيفات” هذا المرض.. تعرف أكثر على التفاصيل 👇👇https://t.co/Umz4ywSaAD pic.twitter.com/r8ZCkA3JBm — مع الحكيم (@m3alhakim) July 29, 2022

حالة طوارئ عالمية

وفي 24 يوليو/تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، لتعزيز مكافحة جدري القرود.

وسُجلت بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود في جميع أنحاء العالم منذ بداية مايو/ أيار خارج المناطق التي يستوطن الوباء فيها في أفريقيا.

وأعلن تيدروس أدهانوم، مدير المنظمة، يوم الأربعاء، أنه تم الإبلاغ عن المرض في 78 دولة وأن 70% من الحالات تتركز في أوربا و25% في الأمريكيتين.

وتتطلب نحو 10% من الحالات دخول المستشفى لمحاولة تخفيف الألم الذي يعاني منه المرضى. وفي معظم الحالات فإن المرضى هم رجال شبان يمارسون الجنس مع رجال ويعيشون بشكل أساسي في المدن.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بوضوح المجموعة الأكثر عرضة للمرض بتقليل عدد الشركاء الجنسيين، وقال المدير العام للمنظمة خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الأربعاء إن أفضل طريقة للحماية “هي تقليل مخاطر التعرض للمرض.