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السودان يسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود

صورة ثلاثية الأبعاد لهجوم من فيروس جدري القرود (غيتي)
1/8/2022

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود بالسودان، وقالت في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك إن الحالة لطالب يبلغ من العمر 16 عاما بولاية غرب دارفور.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة منتصر محمد عثمان إن حالات الاشتباه بالمرض بلغت 38 حالة، مشيرا إلى أن جميعها سلبية عدا حالة غرب دارفور.

وأوضح أن التقصي النشط الآن يعمل من قبل وزارة الصحة بالولاية بمساعدة وزارة الصحة الاتحادية لتحديد جهة الإصابة.

وفيات خارج أوربا

وفي السياق، سجلت أولى الوفيات بين مصابين بجدري القرود خارج أفريقيا في إسبانيا والبرازيل، وأعلن البلدان يومي الجمعة والسبت، أول 3 حالات وفاة لمصابين بالمرض.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه المكتب الأوربي لمنظمة الصحة، السبت، بأنه يمكن توقع المزيد من الوفيات المرتبطة بالمرض في أوربا، بعد تقارير عن تسجيل أولى الوفيات خارج أفريقيا.

وارتفع عدد الوفيات المسجلة على مستوى العالم منذ مايو/ أيار إلى 8 حالات بعد الإبلاغ عن أول 5 وفيات في أفريقيا حيث يعد المرض مستوطنًا وتم اكتشافه لأول مرة لدى البشر عام 1970.

حالة طوارئ عالمية

وفي 24 يوليو/تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، لتعزيز مكافحة جدري القرود.

وسُجلت بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود في جميع أنحاء العالم منذ بداية مايو/ أيار خارج المناطق التي يستوطن الوباء فيها في أفريقيا.

وأعلن تيدروس أدهانوم، مدير المنظمة، يوم الأربعاء، أنه تم الإبلاغ عن المرض في 78 دولة وأن 70% من الحالات تتركز في أوربا و25% في الأمريكيتين.

وتتطلب نحو 10% من الحالات دخول المستشفى لمحاولة تخفيف الألم الذي يعاني منه المرضى. وفي معظم الحالات فإن المرضى هم رجال شبان يمارسون الجنس مع رجال ويعيشون بشكل أساسي في المدن.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بوضوح المجموعة الأكثر عرضة للمرض بتقليل عدد الشركاء الجنسيين، وقال المدير العام للمنظمة خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الأربعاء إن أفضل طريقة للحماية “هي تقليل مخاطر التعرض للمرض.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات