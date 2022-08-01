إسرائيل تعتقل محافظ القدس للمرة الـ34 ضمن حملة اعتقالات واسعة (فيديو)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، محافظ القدس عدنان غيث للمرة الـ34 من منزله في بلدة سلوان بالقدس الشرقية من دون توضيح الأسباب.

وقال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام لمحافظة القدس، معروف الرفاعي، لوكالة الأناضول، إن قوات الاحتلال دهمت منزل محافظ القدس في بلدة سلوان صباح الاثنين واعتقلته بعد أن فتشته وعبثت بمحتوياته.

وأشار الرفاعي إلى أنه سبق اعتقال المحافظ مرات عديدة في السنوات الماضية، حيث تم اعتقاله 34 مرة منذ تسلمه لمهامه محافظا القدس في أغسطس/آب 2018.

تغطية صحفية: "لحظة اعتقال جنود الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث من منزله"#فلسطين pic.twitter.com/rsoUrd3Ney — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) August 1, 2022

وأضاف “لم توضح السلطات الإسرائيلية أسباب اعتقال المحافظ، ولكن تم ابلاغ أهله بأنه قيد الاعتقال، ولم نتمكن من التواصل معه منذ ذلك الحين”.​​​​​​​

ولم يصدر أي تعقيب فوري عن السلطات الإسرائيلية عن أسباب اعتقال محافظ القدس.

اعتقال 40 فلسطينيا

وشن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات، فاعتقل 40 فلسطينيا خلال مداهمة عدد من محافظات الضفة الغربية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير في بيان إن المعتقلين من محافظات الخليل، وبيت لحم (جنوب)، وقلقيلية ونابلس وجنين (شمال)، موضحا أن الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي 26 فلسطينيا غالبيتهم من الأسرى المحررين.

​​​​​​​وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاته عبر مداهمات ليلية لمنازل المستهدفين، وينقلهم إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، تعتقل إسرائيل قرابة 4650 فلسطينيا في سجونها.