أول شحنة حبوب أوكرانية تغادر ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس اللبناني (فيديو)

غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني، اليوم الاثنين، عند الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش، بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في إسطنبول، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن “السفينة غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان، وينتظر أن تصل إلى إسطنبول في الثاني من أغسطس/ آب وستواصل طريقها إلى وجهتها بعد عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مغادرة السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون ميناء أوديسا الأوكراني محملة بالذرة في طريقها إلى لبنان.

أول شحنة حبوب

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني، إن سفينة تحمل حبوبا أوكرانية غادرت ميناء أوديسا اليوم الاثنين، وذلك في أول صفقة ضمن اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وكتب على تويتر “غادرت أول سفينة حبوب منذ العدوان الروسي الميناء، بفضل دعم جميع البلدان الشريكة لنا والأمم المتحدة، تمكنا من التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع في إسطنبول”.

وأضاف أن الباخرة تحمل 26 ألف طن من الحبوب.

وقال الوزير الأوكراني في بيان منفصل أصدرته وزارته إن “فتح الموانئ سيوفر ما لا يقل عن مليار دولار إيرادات بالنقد الأجنبي للاقتصاد وفرصة للقطاع الزراعي للتخطيط لموسم الزراعة العام المقبل”.

وكشف أن هناك 16 سفينة أخرى تنتظر دورها في موانئ أوديسا الكبرى، مشيرا إلى أن هذه السفن هي التي حُظر إبحارها منذ بداية العملية العسكرية.





اتفاق تصدير القمح

ووُقّع الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي بإسطنبول في 22 يوليو/تموز بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

ووُقّع أيضا اتفاق مماثل يتيح تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية رغم العقوبات الدولية، وبموجب الاتفاق يجب أن تخضع السفن وحمولتها للتفتيش في إسطنبول بإشراف مركز للتنسيق المشترك.

ومن شأن هذين الاتفاقين التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار في بعض دول العالم بسبب توقف الحركة في الموانئ الأوكرانية.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الأربعاء، في إسطنبول بموجب الاتفاق الموقع، ويضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب، ويتتبعها عبر الإنترنت والأقمار الاصطناعية، ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.