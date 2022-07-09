ملايين المسلمين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد من دول العالم (فيديو)

أدى ملايين المسلمين في كافة أرجاء المعمورة صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم السبت، حيث احتشد المصلون في المساجد والساحات منذ الصباح الباكر.

وأدى المسلمون الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك، وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

تغطية صحفية : "المقدسي نظام أبو رموز خلال أدائه صلاة العيد في طريق المجاهدين، حيث أبعده الاحتلال قبل يومين عن الأقصى مدة شهرين" pic.twitter.com/FbtM7nM3C0 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 9, 2022

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك، ونشرت مواقع فلسطينية فيديوهات لصلاة عيد الأضحى للمبعدين.

وفي الخليل أدى نحو 3 آلاف فلسطيني، صلاة عيد الأضحى في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وسط عراقيل وإجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

جانب من صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى pic.twitter.com/ni7CvIo14c — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 9, 2022

وشددت قوات إسرائيلية من إجراءات التفتيش على مداخل المسجد، حيث أقامت الحواجز ودققت في بطاقات الهوية الخاصة بالمصلين، الأمر الذي أثر على وصول عشرات المصلين وإلى تأخرهم عن صلاة العيد.

وفي أول أيام عيد الأضحى، تدفّق حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مِنى مهللين مكبرين مع بزوغ فجر اليوم السبت قادمين من مزدلفة، حيث باتوا ليلتهم بعد أداء الركن الأعظم بالوقوف على صعيد جبل عرفات.

أداء صلاة العيد في العراء بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. pic.twitter.com/WsxwWzteNG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 9, 2022

وواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت -أول أيام عيد الأضحى المبارك أداءَ المناسك، وعلى رأسها أداء طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة الأولى في منى.

ويبدأ الحجاج مناسكهم في يوم النحر، برمي جمرة العقبة الكبرى ثم يحلقون أو يقصرون وينحرون الهدي، ثم يتوجهون إلى البيت الحرام لأداء طواف الإفاضة، وبعدها يعودون إلى منى للمبيت بها بقية أيام التشريق.

وفي السودان، تجمع مصلون لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في بعض ساحات الاعتصام، وبعد أداء الصلاة تجمع بعض المصلين وهتفوا ” للحرية ومدنية الدولة والقصاص للشهداء.

وفي هولندا أدى مسلمون صلاة عيد الأضحى في مدينة آيندهوفن.