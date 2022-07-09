“هجوم صادم”.. طعن 4 أشخاص بمستشفى كبير في شنغهاي (فيديو)

أصيب 4 أشخاص في مستشفى معروف بمدينة شنغهاي الصينية اليوم السبت على يد مهاجم مسلح بسكين، في ثاني حادث طعن يقع بعد رفع حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في أوائل يونيو/حزيران.

وأعلنت قوات الأمن أنها تمكنت من إخضاع المهاجم عبر إطلاق النار عليه.

وقالت الشرطة إن الضباط هرعوا إلى مستشفى (رويجين) الذي تأسس قبل ما يزيد على 100 عام صباح اليوم السبت بعد تلقي مكالمات بشأن وقوع هجوم.

وعثرت الشرطة على رجل يحتجز مجموعة من الرهائن باستخدام سكين في الطابق السابع من مبنى العيادات الخارجية، وقالت إن أفرادها فتحوا النار على المسلح عندما هدد بإيذاء الرهائن وتمكنت من إخضاعه.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها حالة من الفوضى حيث تدافع الزوار زحفا تحت البوابات الدوارة للخروج من المستشفى بينما شوهد الأطباء وهم يخرجون ركضا مع مرضاهم وكان بعضهم جالسا على كراسي متحركة والآخر على أسرّة متنقلة.

كما شُوهد خط طويل من الدماء على السطح الرخامي لدرج المستشفى في أحد مقاطع الفيديو. وذكرت الشرطة أن الجرحى ليسوا في حالة خطيرة وأنه يجري التحقيق في الحادث.

وقالت واحدة من سكان شنغهاي التي وصلت لإجراء فحص طبي بعد إغلاق المستشفى مباشرة ورفضت الكشف عن اسمها “إنه هجوم صادم جدا، الوضع بات يبعث على اليأس، ماذا حدث لهذا المجتمع؟”.

وسجلت في الصين أيضا حالات اعتداء مرضى على الأطباء، وكانت الشرطة قد ألقت القبض على رجل يوم الاثنين بعد أن طعن عدة أشخاص عشوائيا في منطقة جينغان بوسط المدينة.