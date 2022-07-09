سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه.. تشييع فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي قبل أشهر (فيديو)

شيّع مئات الفلسطينيين ظهر اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى شهيد فلسطيني قُتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، الجانب الفلسطيني، جثمان الشهيد (فالح جرادات-39 عاما) بعد أن احتجزته منذ استشهاده.

تغطية صحفية: "في أول أيام عيد الأضحى..المئات يشيعون جثمان الــشهيـد فالح جرادات في سعير شمال شرق الخليل". pic.twitter.com/EfTrMJ9jXk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 9, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جماهير غفيرة في محافظة الخليل شيعت في موكب جنائزي شعبي مهيب، جثمان الشهيد.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد وسط البلدة، بعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في المسجد الكبير بالبلدة وطافوا على عدة أحياء فيها وهم يحملونه على الأكتاف ملفوفا بالعلم الفلسطيني، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة شهداء سعير.

تغطية صحفية: "وداع الشهـــيد فالح جرادات بعد تسليم الاحتلال جثمانه في الخليل، في أول أيام عيد الأضحى". pic.twitter.com/6Ouh9aKyvx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 9, 2022

ورفع المشاركون في موكب التشييع الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين العزل، ودعوا دول العالم للتدخل والوقوف مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.

وشارك في تشييع جثمان الشهيد، عدد من الشخصيات الرسمية والأهلية في المحافظة والذين أكدوا على وحدة الشعب الفلسطيني الذي لن يرضخ وسيواصل دفاعه عن مقدساته وممتلكاته ومقدراته الوطنية.

تغطية صحفية: "أبناء الـــشهيد فالح جرادات في انتظار والدهم الذي قرر الاحتلال تسليم جثمانه اليوم في أول أيام عيد الأضحى". pic.twitter.com/wtlUMUxH6z — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 9, 2022

ونعت والدة الشهيد جرادات ابنها بكلمات مؤثرة، وهي تحتضن أطفاله الصغار الذين كانوا في انتظار وصول جثمان والدهم الشهيد وسط نظراتهم الحزينة الحائرة.

يذكر أن سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد جرادات قبل ظهر اليوم، على حاجز (جيلو النفق) الذي يربط محافظة بيت لحم بالقدس، وذلك بعد أكثر من 5 أشهر على احتجازه.

تغطية صحفية: "والدة الشهيـــد فالح جــرادات تبكيه في يوم تسليم جثمانه في الخليل". pic.twitter.com/NsJc4RACpv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 9, 2022

وحسب عائلة الشهيد، وضعت سلطات الاحتلال- بعد أن رافقت الجثمان بالمركبات العسكرية حتى وصل إلى مفرق النبي يونس مدخل بلدتي سعير وحلحول- شروطا خلال تشييع الجثمان. كما أرغمت شقيق الشهيد على التوقيع على تعهد بقيمة 20 ألف شيكل، لإلزامهم بتنفيذ كافة الشروط المتعنتة التي اشترطوها على أهالي الشهيد.

وفي 17 يناير الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي الشهيد جرادات بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن على مفترق مجمع غوش عتصيون الاستيطاني شمالي الخليل.