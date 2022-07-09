جيرمي كوربين للجزيرة مباشر: جونسون ارتكب أخطاء فادحة وعليه أن يغادر فورا (فيديو)

قال جيرمي كوربين العضو المستقل في البرلمان البريطاني والزعيم السابق لحزب العمال إن رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون أساء إدارة الدولة خلال العامين الماضيين في أكثر من ملف، وعليه أن يغادر فورًا لإصلاح الأعطاب التي تسبب فيها، على حد قوله.

وأضاف كوربين خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن الوضع العام في بريطانيا يبدو غريبًا، فجونسون استقال من حزب المحافظين بعدما فقد دعم مناصريه في الحزب، لكنه مصرّ على التمسك بكرسي رئيس الوزراء.

وتابع “عليه أن يذهب فورًا. لا معنى لبقائه في منصب رئيس الوزراء، لأن الجميع أيقن أنه شخص غير كفء وغير نزيه، وتسبب في سلسلة من الأزمات داخل المجتمع البريطاني”.

واعتبر كوربين أن الوضع القانوني لهذا الحالة واضح، كما هو مبين في الدستور البريطاني، حيث أن رئيس الوزراء يبقى في منصبه إذا كان يحظى بدعم أعضاء حزبه في مجلس العموم، ولأن هذه الحالة منتفية، فإن جونسون سيكون أمام خيارين إما الانسحاب بشرف، أو ستكون هناك عمليات تصويت لنزع الثقة عنه.

وكان جونسون قد أعلن عن استقالته من رئاسة حزب المحافظين، بعد سلسلة استقالات عصفت بحزبه وحكومته.

وقال نواب في حزب المحافظين في البرلمان البريطاني إنه يجب استبدال جونسون على الفور، بدلًا من السماح له بتصريف الأعمال حتى الخريف.

وتأتي استقالته بعد أن أعلن نحو 60 من أعضاء الحكومة استقالتهم منذ الثلاثاء وبينهم 5 وزراء، في حركة جماعية غير مسبوقة في التاريخ السياسي البريطاني.

وكشف الزعيم السابق لحزب العمال أن انتخاب قيادي جديد لحزب المحافظين ليصبح رئيس الوزراء سيكون أمرًا مفيدًا لبريطانيا، مضيفًا أن هناك 12 قياديًا في الحزب سيتم التصويت عليهم، لينحصر التنافس في النهاية بين قياديين اثنين سيتم اختيار أحدهما من قبل جميع أعضاء الحزب في بريطانيا.

وخلص كوربين إلى أن جونسون ارتكب أخطاء فادحة في حق الشعب البريطاني، كما اتخذ قرارات سيئة أهمها أنه قام بتنصيب شخص لديه سلوكات سيئة في منصب رفيع، مضيفًا أن المخالفات التي ارتكبها جونسون في القطاع العام ومنحه للقطاع الخاص مزايا غير مسبوقة على حساب عامة الشعب يعرفها جميع البريطانيين، ولذلك نقول له “يجب أن تغادر بسرعة”.