إيلون ماسك يلغي اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر والمنصة تعتزم مقاضاته

ألغى الملياردير إيلون ماسك صفقته لشراء تويتر، متهما منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات “مضللة” حول عدد الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة تنظيمية.

وكشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أمس الجمعة أنه ألغى اتفاقه البالغ قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر، وقال إن الشركة “تقاعست” عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي وقعها في أبريل/نيسان الماضي، الباب أمام معركة قضائية مع الشركة حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

وقال محامو الملياردير الأمريكي في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية إن “السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة”.

وفي المقابل أعلن رئيس موقع تويتر أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات قانونيّة بهدف إلزام ماسك بـ”تنفيذ” صفقة شراء المنصّة.

وقال بريت تايلور في تغريدة إنّ “مجلس إدارة تويتر ملتزم إتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك”، مضيفا “واثقون من أننا سننتصر”.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022