سخر منها فاتهمته بعلاقة جنسية مع جاسوسة صينية.. تراشق بين عضوي كونغرس على تويتر

شهد موقع تويتر تراشقًا بالتغريدات بين عضو الكونغرس الأمريكي إيريك سوالويل وزميلته مارغوري تايلورغريين، بعدما سخر الأول من غرين، لتقوم هي بعدها باتهامه بأنه كان على علاقة جنسية مع جاسوسة صينية.

وفي البداية كان سوالويل يسخر من نائبة أخرى في الكونغرس وهي لورين بويبورت، بعدما نشر صورة لها وهي تحمل سلاحًا آليًا، وهو من مؤيدي فرض قيود على شراء الأسلحة وحملها.

وجاءت تغريدة سوالويل في سياق السخرية من بويبورت كونها أشد المعارضين لفرض أي نوع من العقوبات على اقتناء السلاح في أمريكا.

وأضاف سوالويل تغريدة أخرى لكي يسخر من النائبة مارغوري تايلورغرين، التي تعد هي الأخرى أبرز وجوه المعسكر السياسي المؤيد لحمل أنواع السلاح كافة.

وتضمنت تغريدته صورة مركبة للسياسية الجمهورية وهي تحمل السلاح، وتقول “سوف أقضي على أجندة الديمقراطيين اليساريين”.

How did I forget about this other straight line? Thanks @BillyRay5229 . pic.twitter.com/lOQNaw08Jq

وردت غرين بكل جرأة على سوالويل قائلة “لقد كانت لديك علاقة جنسية مع جاسوسة صينية، وأنت لا تعرف كيف ترسم خطوط مستقيمة أيها الغبي”.

You had a sexual relationship with a Chinese spy, you aren’t capable of drawing straight lines dumbass.🤣

Try something new, think with your real head.

Read Illinois gun laws and let me know how their assault weapons ban and red flag laws stopped the shooter. https://t.co/3Pg8c9dmvd

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 5, 2022