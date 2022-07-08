السجن 7 سنوات لمسؤول روسي منتخب انتقد الحرب على أوكرانيا

قضت محكمة روسية بالسجن 7 سنوات على أليكسي غورينوف (60 عامًا) المعارض المنتخب في بلدية موسكو، اليوم الجمعة، لإدانته الهجوم الروسي على أوكرانيا، بالتزامن مع توجه عام لمنع أي انتقاد للعملية العسكرية.

وأصدرت السلطات سلسلة من القوانين لفرض عقوبات شديدة على من يدين الهجوم علانية، وحظرت استخدام كلمتي “حرب” و”غزو”، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، عندما دخلت القوات الروسية أوكرانيا.

وأدانت القاضية أوليسيا مينديليفا المعارض غورينوف بتهمة “نشر معلومات كاذبة بشكل واضح” عن الجيش الروسي مستغلًا “مهامه الرسمية”، وقيامه بذلك في إطار مجموعة منظمة مدفوعة بـ”الكراهية السياسية”.

وقالت القاضية قبل أن تحكم على المعارض بالسجن 7 سنوات إن “إصلاح المتّهم مستحيل بدون حرمانه من الحرية”.

وقبل النطق بهذه العقوبة، صفّق الجمهور في قاعة المحكمة للمتّهم ما أدى إلى طرد الحاضرين الذين جاؤوا لدعمه.

ويعد غورينوف أول معارض وأول عضو منتخب يواجه السجن لانتقاده عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، لكن ناشطين آخرين قيد الاحتجاز ينتظرون محاكمتهم أيضًا.

Today the Meshchansky District Court of #Moscow will pass a sentence on municipal deputy Alexei Gorinov. He is accused of spreading "fakes" about the Russian army because he has called the war a war. A policeman covered Gorinov's anti-war poster with his hands during the court. pic.twitter.com/hz9DyhehKQ — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2022

وقبيل النطق بالحكم، رفع الرجل ذو الشعر الرمادي الواقف في قفص المتهمين الزجاجي، ورقة أمام الكاميرات كُتب عليها “هل ما زلتَ بحاجة إلى هذه الحرب؟”.

من جهة أخرى، لا تخضع إيلينا كوتينوتشكينا النائبة البلدية الأخرى المتهمة بالوقائع نفسها، للمحاكمة لأنها فرت من روسيا مثل العديد من ناشطي المعارضة.

وأوقف غورينوف، وهو محامٍ، في أبريل/نيسان الماضي، لشجبه “حرب” موسكو و”عدوانها” على أوكرانيا، في 15 مارس/آذار الماضي، خلال اجتماع للمجلس البلدي المحلّي.

وأشارت محاميته كاترينا تيرتوخينا إلى أن غورينوف سيستأنف الحكم مؤكدًا أنه أدين بسبب “كلماته وآرائه وقناعاته”.

⚡️ Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского района Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о «фейках» про армию РФ. Мундеп Алексей Горинов / Фото: SOTA pic.twitter.com/YsKJnNZBHJ — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 8, 2022

ضد الحروب

وشدّد غورينوف أثناء محاكمته على أنه “ضدّ كل الحروب”، مشيرًا إلى أنّ والده “عاد معاقًا من الحرب العالمية الثانية”، وذكر أسماء مدن أوكرانية مثل بوتشا حيث تُتهم القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات تصفها موسكو بأنها أكاذيب أو مزيفة.

ومنذ بدء الحرب، في 24 فبراير الماضي، حوكم عشرات الأشخاص الذين انتقدوا علنًا الحرب، وغُرِّم معظمهم لكن آخرين يواجهون أحكامًا قاسية بالسجن.