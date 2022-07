السجن 7 سنوات لمسؤول روسي منتخب انتقد الحرب على أوكرانيا

قضت محكمة روسية بالسجن 7 سنوات على أليكسي غورينوف (60 عامًا) المعارض المنتخب في بلدية موسكو، اليوم الجمعة، لإدانته الهجوم الروسي على أوكرانيا، بالتزامن مع توجه عام لمنع أي انتقاد للعملية العسكرية.

وأصدرت السلطات سلسلة من القوانين لفرض عقوبات شديدة على من يدين الهجوم علانية، وحظرت استخدام كلمتي “حرب” و”غزو”، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، عندما دخلت القوات الروسية أوكرانيا.

وأدانت القاضية أوليسيا مينديليفا المعارض غورينوف بتهمة “نشر معلومات كاذبة بشكل واضح” عن الجيش الروسي مستغلًا “مهامه الرسمية”، وقيامه بذلك في إطار مجموعة منظمة مدفوعة بـ”الكراهية السياسية”.

وقالت القاضية قبل أن تحكم على المعارض بالسجن 7 سنوات إن “إصلاح المتّهم مستحيل بدون حرمانه من الحرية”.

وقبل النطق بهذه العقوبة، صفّق الجمهور في قاعة المحكمة للمتّهم ما أدى إلى طرد الحاضرين الذين جاؤوا لدعمه.

ويعد غورينوف أول معارض وأول عضو منتخب يواجه السجن لانتقاده عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، لكن ناشطين آخرين قيد الاحتجاز ينتظرون محاكمتهم أيضًا.

Today the Meshchansky District Court of #Moscow will pass a sentence on municipal deputy Alexei Gorinov. He is accused of spreading "fakes" about the Russian army because he has called the war a war.

A policeman covered Gorinov's anti-war poster with his hands during the court. pic.twitter.com/hz9DyhehKQ

— NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2022