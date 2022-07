أسرة الزميلة شيرين أبو عاقلة تطلب مقابلة بايدن خلال زيارته للمنطقة

اتهمت أسرة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل على الإفلات من العقاب على قتلها، وطلبت مقابلة شخصية مع الرئيس جو بايدن خلال رحلته إلى المنطقة الأسبوع المقبل.

وقالت أسرة أبو عاقلة في رسالة على تويتر موجهة للرئيس بايدن، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تبنت ببساطة ما خلصت إليه الحكومة الإسرائيلية بشأن مقتلها، الذي وصفته بأنه قتل خارج نطاق القضاء، بينما فشلت الأسرة في تحقيق هدفها وهو ضمان المساءلة الكاملة.

وجاء في الرسالة التي وقعها شقيقها أنطون أبو عاقلة نيابة عن الأسرة أن “تدخل إدارتكم أسهم في التشويش على مقتل شيرين والإفلات من العقاب”.

وأفادت الرسالة “يبدو وكأنك تتوقع أننا والعالم يجب أن نمضي قدمًا فحسب. إذًا لكان الصمت أفضل”.

وطلبت الأسرة الاطلاع على جميع المعلومات التي جمعتها الإدارة حول هذه القضية.

This morning, our family sent this letter to @potus demanding that he meet with us during his

upcoming trip to the region. We deserve accountability.#JusticeForShireen pic.twitter.com/nDJtOx8g73

— Lareen Abu Akleh (@aa_lareen) July 8, 2022