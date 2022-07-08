أسرة الزميلة شيرين أبو عاقلة تطلب مقابلة بايدن خلال زيارته للمنطقة

اتهمت أسرة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل على الإفلات من العقاب على قتلها، وطلبت مقابلة شخصية مع الرئيس جو بايدن خلال رحلته إلى المنطقة الأسبوع المقبل.

وقالت أسرة أبو عاقلة في رسالة على تويتر موجهة للرئيس بايدن، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تبنت ببساطة ما خلصت إليه الحكومة الإسرائيلية بشأن مقتلها، الذي وصفته بأنه قتل خارج نطاق القضاء، بينما فشلت الأسرة في تحقيق هدفها وهو ضمان المساءلة الكاملة.

وجاء في الرسالة التي وقعها شقيقها أنطون أبو عاقلة نيابة عن الأسرة أن “تدخل إدارتكم أسهم في التشويش على مقتل شيرين والإفلات من العقاب”.

وأفادت الرسالة “يبدو وكأنك تتوقع أننا والعالم يجب أن نمضي قدمًا فحسب. إذًا لكان الصمت أفضل”.

وطلبت الأسرة الاطلاع على جميع المعلومات التي جمعتها الإدارة حول هذه القضية.

This morning, our family sent this letter to @potus demanding that he meet with us during his

upcoming trip to the region. We deserve accountability.#JusticeForShireen pic.twitter.com/nDJtOx8g73 — Lareen Abu Akleh (@aa_lareen) July 8, 2022

من جهته، أوضح البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتابع عن كثب تطورات التحقيق في مقتل مراسلة قناة الجزيرة الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وطالبت أسرة أبو عاقلة من بايدن أن يوجه وزارة العدل والهيئات التابعة لها بالتحقيق في القضية باعتبارها قتلا خارج القانون.

وقال موقع أكسيوس (Axios) الإخباري إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بأن واشنطن تريد أن ترى “محاسبة” على مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وذكر الموقع نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن بلينكن الذي اتصل بلبيد لتهنئته ولبحث زيارة الرئيس جو بايدن المقبلة للمنطقة، أثار معه قضية مقتل أبو عاقلة متسائلًا عما يمكن فعله أكثر، وأيضًا النتائج التي توصل إليها منسق الأمن الأمريكي بشأن الجريمة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إن أبو عاقلة قُتلت على الأرجح في إطلاق نار من مواقع إسرائيلية، لكن ربما كان ذلك غير مقصود.

وانتقد مسؤولون فلسطينيون التقرير، وأكدوا أن جنديًا إسرائيليًا استهدف أبو عاقلة عن عمد، لكن إسرائيل نفت ذلك.

ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل منفصل مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين في أول رحلة له يقوم بها بصفته رئيسًا إلى الشرق الأوسط في المدة من 13 إلى 16 يوليو/تموز، وستكون قضية أبو عاقلة بمثابة اختبار دبلوماسي وداخلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، استشهدت الزميلة شيرين برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وكانت مؤسسات صحفية أمريكية رائدة، مثل قناة (سي إن إن) ووكالة أسوشيتد برس، وصحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز، قد نشرت تحقيقات خاصة أجرتها، وخلصت إلى أن شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص إسرائيلي، كما أجرت الجزيرة تحقيقًا توصل إلى النتيجة ذاتها.