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ممثلة أمريكية تشبّه قضاة المحكمة العليا بالمسلمين.. واتهامات بترويجها للإسلاموفوبيا

الصورة التي شبهت قضاة المحكمة العليا بالإسلاميين وخلفت ردود فعل استنكارية (مواقع التواصل الاجتماعي)
7/7/2022

نشرت الممثلة الأمريكية (بيت ميدلر) صورة تسخر من قضاة المحكمة العليا الأمريكية، تظهر القضاء كالمسلمين، في انتقاد منها للقرار الذي أصدرته المحكمة بشأن الإجهاض، ما أثار موجة غضب عارمة واتهامات بتعزيز الممثلة لخطاب الكراهية ضد المسلمين.

وظهر في الصورة قضاة المحكمة العليا الذكور بلِحىً طويلة، وعمامات فوق رؤوسهم، في حين ظهرت القاضيات وهن يرتدين الحجاب والملابس السوداء الطويلة.

وحصدت تغريدة ميدلر تفاعلات واسعة، تضمنت استنكارًا شديدًا للتشبيه الذي وظفته الممثلة.

واعتبر المتفاعلون أن ما قامت به يعد تعزيزًا للإسلاموفوبيا، ومهاجمةً للمسلمين ووضعهم في قوالب نمطية.

وأوضح بعض المتفاعلين أنه لا مجال للمقارنة بين قرار المحكمة العليا والشريعة الإسلامية.

وعبّر مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (كير) عن انتقاده للصورة بقوله “هذا ما تبدو عليه الإسلاموفوبيا الليبرالية”، إذ تعد ميدلر مؤيدة قوية للحزب الليبرالي الأمريكي.

وحمّلت منظمة (مسلم آدفوكيتس) أو “الدعاة المسلمين” الأمريكية القضاة والسياسيين القوميين المسيحيين مسؤولية قرارات المحكمة العليا، وقالت “لا علاقة للمسلمين بهذا، اتركونا خارج هذا الأمر”.

وندد البروفيسور والكاتب الكندي من أصول لبنانية جاد سعد بتشبيه القضاة المسيحيين بالمسلمين بتلك الصورة لانتقادهم، وقال مدافعًا عن المسلمين “الإسلاموفوبيا مؤذية حقًا”.

أما الناشطة فاطمة فكتبت “لا علاقة لقرار إسقاط حق الإجهاض على الإطلاق بالإسلام (حتى الأفكار المتطرفة)، بل إنه متعلق بالطوائف المسيحية اليمينية المتطرفة. هذه المقارنات ضارة وتعرض النساء المحجبات والمنقبات وغيرهم من المسلمين لخطر أكبر”.

يُذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد صوتت لصالح إلغاء اعتبار الإجهاض حقًا دستوريًا في 24 يونيو/حزيران الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي