ممثلة أمريكية تشبّه قضاة المحكمة العليا بالمسلمين.. واتهامات بترويجها للإسلاموفوبيا

نشرت الممثلة الأمريكية (بيت ميدلر) صورة تسخر من قضاة المحكمة العليا الأمريكية، تظهر القضاء كالمسلمين، في انتقاد منها للقرار الذي أصدرته المحكمة بشأن الإجهاض، ما أثار موجة غضب عارمة واتهامات بتعزيز الممثلة لخطاب الكراهية ضد المسلمين.

وظهر في الصورة قضاة المحكمة العليا الذكور بلِحىً طويلة، وعمامات فوق رؤوسهم، في حين ظهرت القاضيات وهن يرتدين الحجاب والملابس السوداء الطويلة.

وحصدت تغريدة ميدلر تفاعلات واسعة، تضمنت استنكارًا شديدًا للتشبيه الذي وظفته الممثلة.

واعتبر المتفاعلون أن ما قامت به يعد تعزيزًا للإسلاموفوبيا، ومهاجمةً للمسلمين ووضعهم في قوالب نمطية.

وأوضح بعض المتفاعلين أنه لا مجال للمقارنة بين قرار المحكمة العليا والشريعة الإسلامية.

وعبّر مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (كير) عن انتقاده للصورة بقوله “هذا ما تبدو عليه الإسلاموفوبيا الليبرالية”، إذ تعد ميدلر مؤيدة قوية للحزب الليبرالي الأمريكي.

وحمّلت منظمة (مسلم آدفوكيتس) أو “الدعاة المسلمين” الأمريكية القضاة والسياسيين القوميين المسيحيين مسؤولية قرارات المحكمة العليا، وقالت “لا علاقة للمسلمين بهذا، اتركونا خارج هذا الأمر”.

Christian nationalist judges and politicians are responsible for the Supreme Court’s recent attacks on so many different rights. Muslims had nothing to do with it. Leave. Us. Out. Of. This. https://t.co/bYOq8vq6Ie — Muslim Advocates (@MuslimAdvocates) July 5, 2022

وندد البروفيسور والكاتب الكندي من أصول لبنانية جاد سعد بتشبيه القضاة المسيحيين بالمسلمين بتلك الصورة لانتقادهم، وقال مدافعًا عن المسلمين “الإسلاموفوبيا مؤذية حقًا”.

The Islamophobia is truly hurtful especially when Islam is the most feminist of all religions. https://t.co/w9n8Btjtgu — Gad Saad (@GadSaad) July 6, 2022

أما الناشطة فاطمة فكتبت “لا علاقة لقرار إسقاط حق الإجهاض على الإطلاق بالإسلام (حتى الأفكار المتطرفة)، بل إنه متعلق بالطوائف المسيحية اليمينية المتطرفة. هذه المقارنات ضارة وتعرض النساء المحجبات والمنقبات وغيرهم من المسلمين لخطر أكبر”.

The decision to overturn Roe has absolutely nothing to do with Islam (even extremist ideation) and everything to do with the extreme far right-wing Christian sects. These comparisons are harmful and put Hijabi/Niqabi women and other persons racialized as Muslim at further risk. https://t.co/guIYzpmtPR — Fatima 𓂆 فاطمة 🇵🇸 (@fatimasal82) July 6, 2022

يُذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد صوتت لصالح إلغاء اعتبار الإجهاض حقًا دستوريًا في 24 يونيو/حزيران الماضي.