مستشار الخارجية الفلسطينية: نتائج التحقيق الأمريكي في اغتيال شيرين أبو عاقلة مسيسة ومعدّة مسبقا (فيديو)

قال السفير أحمد الديك مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية رفضت نتائج التحقيق الأمريكي بخصوص استشهاد مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة لأنه كان مسيسًا وبعيدًا عن الحقيقة.

وأضاف الديك في مقابلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، يوم الأربعاء، قائلًا “نشك في قيام أمريكا بهذا التحقيق. وما أقدمت عليه واشنطن كان عبارة عن بيان سياسي معد مسبقًا”، مؤكدًا أنه كان بإمكان واشنطن وتل أبيب تقديم هذا البيان السياسي دون تسليمها الرصاصة أو فحصها”.

وتابع الديك أن السلطة الفلسطينية تعمل بتنسيق مع المدعي العام في محكمة العدل الدولية بهدف كشف نتائج التحقيقات الدولية والمستقلة والشروع في إدانة المتهمين وتقديمهم للعدالة.





وكشف مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الأمريكية طلبت من حكومة الاحتلال وقف جميع أشكال التصعيد الأمني والعسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة تزامنًا مع بدء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال “بالرغم من هذا النداء فإن قوات الاحتلال ماضية في التصعيد اليومي مما يؤكد فشل الإدارات الأمريكية المتعاقبة في لجم ساسة إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية والسياسية ضد المواطن الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية شملت 44 فلسطينيًّا معظمهم من بلدة سلواد شرق رام الله، بعضهم جرحى.

وكشف نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن عملية الاقتحام رافقها تنكيل وتخريب واسعين، وشملت اعتقال مواطنين من محافظات طولكرم وقلقيلية وجنين والخليل والقدس.





وأضاف الديك أن المواطن الفلسطيني اليوم ليس ضحية اعتداءات جنود الاحتلال، بل ضحية المعايير المزدوجة التي تتحكم في عمل منظومة المجتمع الدولي، وعدم احترام أمريكا للقرارات الدولية.

وقال “دولة الاحتلال تعي جيدًا أنها تمتلك حصانة أمريكية تعفيها من جميع أشكال المساءلة والمتابعة القانونية الدولية”، مضيفًا أن ساسة إسرائيل يعرفون أن سقف ردود الفعل الدولية لن يتجاوز حجم قرارات أممية ستظل حبيسة إدارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو بيانات التنديد والاستنكار الشكلي.