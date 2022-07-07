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مديرة مدرسة فرنسية تهين طالبتين محجبتين بدعوى نشر الإسلام (فيديو)

نساء تتظاهرن ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا (مواقع التواصل)
7/7/2022

نشرت تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا في أوربا مقطع فيديو يظهر مديرة مدرسة في فرنسا تهين طالبتين مسلمتين محجبتين بدعوى نشرهما الإسلام.

وحسب الفيديو الذي نشرته التنسيقية، الأربعاء، فإن مديرة المدرسة جمعت الطالبة “ليا” وصديقتها وطلبت منهما السير خلف الطلاب وتنكيس رأسيهما بسبب حجابهما، لأنهما يمارسان الدعوة إلى الإسلام. في محاولة منها لإهانتهما أمام بقية الطلبة.

وقالت “ليا” خلال شهادتها للتنسيقية إنها رغبت في توثيق الحادثة بسبب قسوتها.

وأضافت أن المديرة وصفتهما بشتى النعوت المسيئة بسبب ارتدائهما الحجاب حديثًا وهو ما اعتبرته المديرة نتاجًا للدعوة إلى الإسلام.

وأعلن مغردون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنهم مع ليا وصديقتها، في حين أكد آخرون أن المديرة تعمدت مضايقة الفتيات وإهانتهم بحديثها العنيف معهم.

وحظرت فرنسا عام 2004 الحجاب في الفصول الدراسية، كما حظرت عام 2010 النقاب الذي يغطي الوجه في الشوارع.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي