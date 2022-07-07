مديرة مدرسة فرنسية تهين طالبتين محجبتين بدعوى نشر الإسلام (فيديو)

نشرت تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا في أوربا مقطع فيديو يظهر مديرة مدرسة في فرنسا تهين طالبتين مسلمتين محجبتين بدعوى نشرهما الإسلام.

وحسب الفيديو الذي نشرته التنسيقية، الأربعاء، فإن مديرة المدرسة جمعت الطالبة “ليا” وصديقتها وطلبت منهما السير خلف الطلاب وتنكيس رأسيهما بسبب حجابهما، لأنهما يمارسان الدعوة إلى الإسلام. في محاولة منها لإهانتهما أمام بقية الطلبة.

Convoquées par la directrice de leur école de commerce, Laya et sa camarade sont accusées de faire du "prosélytisme" par leurs tenues Sommées de baisser les yeux, elles sont choquées et humiliées.

Déterminée le CCIE l'accompagne dans ses démarches.https://t.co/IqR4pepHRt pic.twitter.com/SfYTOccDP2 — CCIE (@CCIEurope) July 6, 2022

وقالت “ليا” خلال شهادتها للتنسيقية إنها رغبت في توثيق الحادثة بسبب قسوتها.

وأضافت أن المديرة وصفتهما بشتى النعوت المسيئة بسبب ارتدائهما الحجاب حديثًا وهو ما اعتبرته المديرة نتاجًا للدعوة إلى الإسلام.

وأعلن مغردون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنهم مع ليا وصديقتها، في حين أكد آخرون أن المديرة تعمدت مضايقة الفتيات وإهانتهم بحديثها العنيف معهم.

Depuis le remplacement du directeur et l’arrivé d’un nouveau réseau, l’école est devenu plus que n’importe quoi. Ils sont venus en cours d’année avec leurs règles mais en dénaturant totalement les principes de base de l’école (diversité, laïcité… https://t.co/P1EWQbVVog — M A Ï S E L F 🐉 (@_mauritanie) July 7, 2022

je suis abasourdi tellement c’est honteux https://t.co/lk5Ifod92e — 𝑆𝘩𝑎𝑦💎 (@smts216) July 7, 2022

وحظرت فرنسا عام 2004 الحجاب في الفصول الدراسية، كما حظرت عام 2010 النقاب الذي يغطي الوجه في الشوارع.