محامون عن عائلة شيرين أبو عاقلة يطالبون بتسليمهم الرصاصة لإجراء تحليل جنائي

طالب محامون نيابة عن عائلة الزميلة شيرين أبو عاقلة والصحفي علي السمودي السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالحصول على الرصاصة والسلاح الناري الذي قيل إنه قتل الصحفية شيرين.

وينوي محامون من شركتي محاماة في لندن، فحص السلاح الناري والرصاصة من قبل خبير بريطاني في مجال المقذوفات الجنائية لإصدار تعليمات نيابة عن موكليهم.

وطلب المحامون من شركتي محاماة رائدتين في لندن، من السلطة الفلسطينية والسفارة الأمريكية توفير الوصول إلى التحقيقات والأدلة والنتائج الخاصة بهم.

Lawyers acting on behalf of the family of #ShireenAbuAkleh and Ali al-Samoudi, requested access to the bullet and firearm that is said to have killed Shireen. They want the firearm and bullet to be examined by a senior British forensic ballistics expert 👇 https://t.co/1AhYIyILWx

ويشمل ذلك نسخة من التحليل الجنائي الأخير الذي تم إجراؤه على الرصاصة المشار إليها في البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قبل يومين.

وطلب المحامون مقابلة الجنود الذين حددهم الجيش الإسرائيلي على أنهم كانوا حاضرين أثناء إطلاق النار في 11 مايو الماضي، وتشكل الطلبات جزءًا من تحقيق في السياسة الإسرائيلية لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين.

وتم توجيه الفريق القانوني من قبل عائلة شيرين، والاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين لتقديم شكوى جديدة إلى المحكمة الجنائية الدولية تطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ملابسات مقتل شيرين وإطلاق النار على (علي السمودي) في 11 مايو/ آيار الماضي.

